23 Nisan’da Atatürk anıtına çelenk sunma törenleri de engellendi

İçişleri Bakanlığı dün akşam 81 İl Valiliğine “23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge göndererek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda özel sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını ancak çelenk sunma törenlerinin asgari düzeyde gerçekleştirileceğini duyurmuştu. CHP il örgütlerinin Atatürk anıtına çelenk koymasına valiliklerden onay çıkmadı.

“ARTAN VAKA SAYILARI NEDENİYLE UYGUN GÖRÜLMEDİ”



CHP il örgütlerinin Atatürk anıtına çelenk sunma töreni için başvurusuna valiliklerden farklı farklı yanıtlar geldi. Amasya Valiliği’nin cevabında İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine işaret edilerek, “Atatürk anıtına çelenk sunmanız uygun bulunmamıştır” denildi.

Tunceli Valiliği, “Covid-19 tedbirleri kapsamında 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması olması ve ilimizde artan vaka sayıları nedeniyle çelenk koyma talebiniz valiliğimizce uygun görülmemiştir” ifadelerine yer verildi.

“TÖRENİ İL MÜDÜRLÜĞÜ GERÇEKLEŞTİRECEK”



Bingöl Valiliği ise İçişleri Bakanlığı genelgesinde de ifade edilen Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatını hatırlatarak, “Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce gerçekleştirilecektir” denilerek CHP’nin talebi reddedildi.

“LEBALEP KONGRELERE İZİN VEREN VALİLER REDDETTİ”



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “Kapalı mekanda kongre yapmaya izin var, açık alanda Atatürk anıtına çelenk koymaya izin yok. İl örgütlerimizin sınırlı sayıda kişiyle 23 Nisan için çelenk koyma talebi “lebalep kongrelere” izin veren valiler tarafından reddedildi” diyerek tepkisini dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ise tepkisini şöyle ifade etti:

“Türkiye’nin dört bir yanında Valiler; sınırlı sayıda kişiyle, açık havada, pandemi kurallarına uyarak 23 Nisan törenleri kapsamında çelenk koymamıza yasak getiriyorlar. Lebaleb hukuksuzluk içindeki iktidar şunu iyi bilsin ki Atamıza minnetimizi ve çelenklerimizi sunacağız!

GENELGEDE NE DİYORDU?



İçişleri Bakanlığı’nın 21 Nisan 2021 tarihli genelgesinde çelenk sunma törenleriyle ilgili şu ifadeler yer alıyor:

* Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek. Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak.

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