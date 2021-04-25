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23 Nisan’da Atatürk’e hakaret eden veli hakkında soruşturma

Konya'da bir lisede görevli tarih öğretmeni, sınıfının Whatsap grubunda 23 Nisan'la ilgili bir video paylaştı. Videoyu gören bir öğrenci velisi Atatürk’e yönelik hakaret içerikli mesajlar attı. Konya Valiliği veli hakkında soruşturma başlattı.

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 09:34, 25/04/2021
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23 Nisan’da Atatürk’e hakaret eden veli hakkında soruşturma

Corona virüsü tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuklar ve aileleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde Şehit Ramazan Akyürek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli bir tarih öğretmeni de 23 Nisan münasebetiyle sınıfının Whatsapp grubunda TRT arşivinden TBMM'nin açılışı ile ilgili bir video paylaştı.

“Burası ödev grubu değil mi Mustafa Ke malın ne işi var burada” sorusuna tarih öğretmeni, “Bugün 23 Nisan ve bir milli bayram. Bir okulun sınıf grubunda Mustafa Kemal'in Atatürk'ün olmasından daha doğal ne olabilir?” yanıtını verdi.

Bunun üzerine öğrenci velisi ise “Çocukların beynini yıkadığın yeter artık çok seviyorsan ke malll atanı evinde çocuklarınla kutla hanfendi milleti kemal la putla rahatsız etmeyin artık” dedi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Konya Valiliği öğrenci velisi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Sarayönü ilçemizdeki bir okulumuzun Whatsapp ödev grubundan Atatürk’e hakaret içeren ifadeleri yazan öğrenci velisi hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

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Yayınlanma Tarihi:09:33,