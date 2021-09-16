27 milyon euro harcanarak yapılan otele yıkım kararı

Gaziantep'te 2008 yılında 27 milyon euro harcanarak hizmete açılan 5 yıldızlı The Anatolian Otel için yıkım kararı verildi.

Ahmet KAYA

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Hizmete açıldığında kentteki konaklama sorununun çözümüne büyük ölçüde destek vereceği belirtilen 11 katlı The Anatolian Otel, bir süre işletildikten sonra iddiaya göre petrol istasyonları gibi birçok sektörde faaliyette bulunan Kısacık Ailesi'nin ekonomik sorunlardan kaynaklanan banka kredilerinin ödenememesi yüzünden sıkıntılı bir sürece girdi.

Otel, 2016'da hizmete kapatıldı ve bir daha da açılmadı. Son bir yılda ise otelde üç kez yangın çıktı.

Otele gizlice girenlerden bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise ağır yaralandı.

Uyuşturucu kullanıcılarının da mekanı olan otel inşaatındaki elektrik kabloları ve elektronik tüm parçalar hırsızlar tarafından sökülerek götürüldü.

Otel sahipleri Şehitkamil Kaymakamlığı'ndan koruma talebinde bulundu.

Otelin çevresine duvar çekilip, tahtalarla kapatıldı. Ancak, talan bir türlü önlenemedi.

YIKIMINA KARAR VERİLDİ

Çok sayıda banka ve alacaklının icra sırasında beklediği belirtilen Anatolian Otel'in yıkımına karar verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Kentin göbeğindeki bu mezbele yerin bu şekilde kalması mümkün değil” diyerek yıkım kararı alındığını açıkladı. Bu doğrultuda alacaklılar için tebligat çıkarıldı. Bir yetkili, “Bu şekilde binanın yeniden hizmete açılması zor gibi görünüyor. Yıkımı ise daha zor. Çünkü, metale dair ne varsa sökülüp götürülmüş. Bu haliyle teknik olarak yeniden hizmet verir hale getirilmesi mümkün değil gibi” dedi.

AKILLI BİNA

Kısacık Ailesi tarafından ‘Akıllı Bina' olarak yaptırılan, içerisinde 18 suit oda ve bir kral dairesi bulunan toplam 131 odalı Anatolian Otel'de çeşitli ülke mutfaklarının yanı sıra, yöresel yemeklerin de servis edildiği restoranların yanı sıra, 2 sauna, 2 fin hamamı, masaj salonları, kapalı yüzme havuzu, balo salonları, konferans salonları gibi hizmetler veriliyordu.

Anatolian Dtel'in açılması nedeniyle düzenlenen toplantıda konuşan ortaklardan Erim Kısacık, “Gaziantep’e, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne böyle bir otel kazandırdığımız için mutluyuz. Biz bu oteli yaparken, bir çok kişi ‘Bu kadar parayı niye buraya yatırıyorsunuz’ diye bizi eleştirdi. Ancak bizim için öncelik kendi memleketimizdir. Memleketimize bu oteli yaparak birçok kişiye iş imkanı sağlamış olduk. Otelimizde dünyaca ünlü otellerde dahi bulunmayan bir çok malzeme ve sistem var” demişti.