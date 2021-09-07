27 yıldır tamamlanamadı! Milletin parası işte böyle heba ediliyor

Çorum'da 1994 yılında 130 dönüm araziye 5 blok halinde yapımına başlanan Polis Meslek Yüksek Okulu aradan geçen 27 yılda atıl hale geldi. Yaklaşık yüzde 80'i tamamlanan binanın 1994 yılındaki maliyetinin 8 milyon lira olduğunu belirten CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, inşaatın çürümeye terk edildiğini söyledi.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çorum’da yapımına 27 yıl önce başlanan Polis Meslek Yüksek Okulu inşaatın yüzde 80’i yapılmasına rağmen aradan geçen zaman içerisinde bir türlü bitmedi.

Atıl durumda kalan okulun binasında inceleme yapan CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, inşaat alanının hayvanlara otlak, binanın da ağır gibi kullanıldığını ileri sürerek, “O zamanın parasıyla 8 milyon lira harcanan yapı atıl durumda kalmış. Milletin parası işte böyle heba ediliyor” dedi.

HAYVANLAR OTLUYOR BİNA AĞIR OLARAK KULLANILIYOR

Başkan Tahtasız, 1994 yılında yapımına başlanan ve daha sonra çeşitli sebeplerden dolayı yarım kalan Polis Meslek Yüksek Okulu inşaatının, 2013 yılında proje ihalesinin yapıldığını ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilerek yatırım programına alındığını vurguladı.

Okul inşaatına giden Tahtasız, 130 dönümlük arazide vatandaşların hayvanlarını otlattığını dile getirerek, “130 dönüm alana inşa edilen proje 5 bloktan oluşmakta ve o yılların parasıyla 8 milyon lira harcanarak % 80'i tamamlanmasına rağmen kaderine terkedildi. Yüzde 80'i tamamlanan bu binalar 7 Ekim 2013 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesine rağmen bu projeden bir sonuç alınamadı. Tarihin tozlu raflarına kaldırıldı. Atıl vaziyette bulunan okulun binasının etrafında vatandaşlar hayvan otlatıyor. Ayrıca binanın içerisinde koyun keçi pislikleri görülüyor. Bu durum binanın ahır olarak kullanıldığının bir göstergesi” diye konuştu.

OKULU YAPMADAN MORAL MERKEZİ MÜJDESİ VERDİLER

Çorum Meslek Yüksek Okulu’nun akıbetinin vatandaşlar tarafından merak edildiğini söyleyen Mehmet Tahtasız, AKP’li siyasetçilerin okulu tamamlamadan Polis Moral Merkezi yapılacağı konusunda açıklamalar yaptıklarını belirtti.

Moral Merkezi için AKP’li siyasetçilerin 3 kez müjde vermelerine rağmen ortada bir şey olmadığını anlatan Tahtasız, “Bu projede gelinen son durum nedir? Çorum Polis Moral Eğitim Merkezi’nin kaderi de, çürümeye terkedilen Polis Okulu gibi olmasın” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Atıl vaziyette bırakılmıştı... Corona virüsü patladı, yeniden hizmete açın çağrısı