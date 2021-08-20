Emekli generallerin tutuklanmalarına devam ediliyor

Yargılandıkları 28 Şubat davası kapsamında ceza alan ve bu cezaları Yargıtay tarafından onanan 14 emekli general bulundukları şehirlerde tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Muğla, Antalya ve Ankara'da tutuklanan yedi ismin ardından bugün de İstanbul'da 5 komutan gözaltına alındı.

HABIP ATAM

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mahkemenin 28 Şubat Davası'nda verdiği kararların Yargıtay tarafından onanmasının ardından dün dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir, Muğla'da tutuklanmıştı. Hakkı Kılınç da Antalya’da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca çıkarılan yakalama kararının ardından müebbet hapis cezası alan 14 sanıktan Ankara'da ikamet eden Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker cezaevine gönderildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 sanık, sağlık kontrolünün ardından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumuna sevk edildi.

İSTANBUL’DA 5 GÖZALTI

Haklarında yakalama kararı çıkarılan diğer emekli paşaların gözaltı süreci bugün de devam etti. Adresi İstanbul'da olan 5 isim için mahkemeden emniyete yazı gönderildi. İstanbul’da ikamet eden emekli komutanlar Orgeneral Ahmet Çörekçi, Koramiral Aydan Erol, Orgeneral İlhan Kılıç ve Tümgeneral Kenan Deniz gözaltına alındı

KENDİSİ TESLİM OLDU

Tuğgeneral İdris Koralp'ın ise Bursa'da olduğu belirlendi. Öte yandan adresi İzmir'de bulunan ve İzmir Emniyetince aranan Korgeneral Çetin Saner’in de Silivri'de emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.

İLHAN KILIÇ ADLİYEDE…

Gözaltına alınanlar arasında yer alan Hava Kuvvetleri eski Komutanı emekli orgeneral İlhan Kılıç, Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirildi. 86 yaşındaki emekli komutanın adliyede yürümekte zorlandığı gözlendi.

NE OLMUŞTU

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında, dönemin komutanları Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, İlhan Kılıç, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “darbeye teşebbüs” suçundan verilen müebbet hapis cezasını onamıştı. Kararın kesinleşmesinin ardından 14 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama kararı çıkarmıştı.

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