29 Ekim Cumhuriyet şiirleri: 3 kıtalık ve 4 kıtalık 29 Ekim şiirleri…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Başta okullar olmak üzere tüm devlet kurumlarında kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümünü karşılayacağız. Kutlu günün coşkusunu daha iyi anlatmak isteyen öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri arıyor. Sizler için en güzel 1, 2, 3 kıtalık 29 Ekim şiirleri derledik.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu yıl 98. kez kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı’nı sevdikleriyle paylaşmak isteyenler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri araştırıyor. Sizler için en güzel 29 Ekim şiirleri derledik. 1, 2, 3 ve 4 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri en çok aranan konuları arasında yer alıyor. İşte en güzel Cumhuriyet Bayramı şiirleri…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

CUMHURİYET

Atatürk’ün emaneti,

Seviyoruz cumhuriyeti.

Sevdik hürriyeti,

Sahiplendik cumhuriyeti.

Cumhuriyet benim,

Ben cumhuriyetim.

Ülkemin hüvviyeti,

Türkiye Cumhuriyeti. (İshak Özlü)

YAŞASIN CUMHURİYET

Coşkunuz, sevinçliyiz.

Ayrı, gayrı değiliz,

Bütün Türkler hep biriz,

Yaşasın cumhuriyet.

Dünyaya şeref saldık,

Nice ülkeler aldık,

Alnı lekesiz kaldık,

Yaşasın cumhuriyet.

Atatürk kalbimizde,

Yürürüz her gün biz de

Onun çizdiği izde,

Yaşasın cumhuriyet.

Türk, askerdir doğuştan;

Hoşlanırız boğuştan,

Bize anadır vatan,

Yaşasın cumhuriyet…

Yaşasın vatan ana,

Bağlıyız candan ona,

Ne mutlu Türk olana,

Yaşasın cumhuriyet. (Rakım ÇALAPALA)

ON BEŞ YILI KARŞILARKEN

Kim derdi yarılsın da nihayet yerin altı,

Bir anda dirilsin de şu milyonla karaltı.

Topraklaşan ellerde birer meşale yansın.

Kim der ki şu milyonla adam birden uyansın.

Kim derdi seher yıldızı doğsun da bir evden,

Kaçsın da cehennemler o bir dalma alevden,

Canlansın ışık selleri olsun da o damla

Beş devletin öldürdüğü devlet bir adamla.

Kim der ki en son rakamlar da delirsin.

On beş asır on beş yılın eb'adına girsin.

Dünyaları bir fert evet oynattı yerinden,

Sarsıldı demirler evet azmin demirinden.

Mazi yıkılıp gitti evet fesli, kafesli:

Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli,

Bir şey ele geçmez şerefin sade adından.

Sen arşı bırak, varsa haber ver kanadından.

Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş ha değilmiş,

Sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş.

Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir,

Tarihi kendin yazıyorsan, eserindir.

Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden,

İnsan utanır sonra yarın kendi sesinden.

Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse;

Sen asrını üstünde izin varsa benimse;

BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN ÜSTÜNDEKİ KANDIR TOPRAK EĞER UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR. (Mithat Cemal KUNTAY)

29 EKİM

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk'ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk'ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler. (Fethi BOLAYIR)

CUMHURİYET

Yirmi Dokuz Ekimde,

Cumhuriyet kuruldu

Ulus özgür sesini,

Tüm dünyaya duyurdu.

Cumhuriyet bizlere

Armağandır Ata’dan

Egemenlik sesleri

Yükseldi Ankara’dan.

Al bayrağım göklerde,

Övünçle dalgalanır.

Cumhuriyet Bayramı,

Hep kıvançla kutlanır. (Hülya ÖNEL)

CUMHURİYET

Bayrağımız çekilmiştir göğe,

Bir daha inmeyecektir yere,

Biz verirsek el ele,

Muhtaç olmayız namerde.

Atatürk’ün armağanı bu vatan,

İzinden yürürüz hep Ata’m.

Düşmandı yurdumuzdan kaçan,

Cumhuriyetle şenlendi vatan.

Ata’mın aziz kılıcı,

Kesti bitirdi savaşı,

Getirdi büyük barışı,

Cumhuriyettir tek kurtarıcı.

CUMHURİYET

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın, Kanımızdasın.

Ey hürriyet, Cumhuriyet. (B. Kemal ÇAĞLAR)

CUMHURİYET

Kahraman Atatürk’ten

Armağansın sen bize.

Yıldönümün çoğalsın

Katılsın sevgimize.

Bir çelenk ol da seni

Başımızda göreyim.

Yaşasın cumhuriyet

Diye çarpsın yüreğim.

Korumaya ant içtim

Seni, nabzım vurdukça.

Başımızın tacısın,

Var ol, dünya durdukça. (İSMAİL HAKKI SUNAT)