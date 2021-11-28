29 Ekim kortejinde polis şiddeti

29 Ekim günü Beylikdüzü Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kortejinde polisin bir vatandaşı aracından indirerek darp ettiği görüntüler ortaya çıktı. Araçta bulunan sürücü Kaan Öder, söz konusu polislerden şikayetçi oldu.

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Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği ve Beylikdüzü Offroad Kulübü’nün resmi davetli olduğu kortejin en önünde bulunan cip, polis tarafından durduruldu.

bu sırada başkomiser olduğunu belirten sivil kişi ile sürücü Kaan Öder arasında küfürlü tartışma yaşandı.

Bunun üzerine aracın yanına gelen polis ekipleri, sürücü Kaan Öder'i aracından indirmek istedi. Polislere direnen Kaan Öder'in darp edildiği anlar kameralara yansıdı.

“HAKKIMI ARAYACAĞIM”

Kaan Öder, darp edildiğini gerekçe göstererek savcılığa suç duyurusunda bulundu. SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Öder, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen kortej geçişinde polisin tarafımızı uyguladığı darp ve taciz beni ve ailemi bir hayli üzmüştür. Suç duyurusunda bulundum, görüntüleri verdim. Yargı süreci devam ediyor. Hakkımı yargıda arayacağım” dedi.

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