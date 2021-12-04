31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşı tatil mi? 2022 yılı resmi tatiller listesi…

2021 yılının son günleri yaşanırken, vatandaşlar 2022 yılına hazırlık yapıyor. 31 Aralık Cuma gününü 1 Ocak Cumartesi'ye bağlayan gece tüm dünyada 2022 yılı neşe içinde karşılanacak. Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü ancak öncesinde yani 31 Aralık Cuma resmi tatil değil.

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31 Aralık Cuma akşamı için planlar yapılırken merak edilen soru ise hangi günlerin resmi tatil olduğu… Öğrenciler, öğretmenler, memurlar, anne babalar merak ediyor: 31 Aralık Cuma resmi tatil mi? İşte ayrıntılar…

YILBAŞI KAÇ GÜN TATİL? 31 ARALIK TATİL Mİ?

Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü. Öncesinde yani 31 Aralık Cuma günü resmi tatil değil.

2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Tarih Gün Tatil 1 Ocak Cumartesi Yılbaşı 23 Nisan Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs Pazar Emek ve Dayanışma Günü 2 Mayıs – 4 Mayıs Pazartesi – Çarşamba Ramazan Bayramı 19 Mayıs Perşembe Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 9 Temmuz – 12 Temmuz Cumartesi – Salı Kurban Bayramı 15 Temmuz Cuma Demokrasi Bayramı 30 Ağustos Salı Zafer Bayramı 29 Ekim Cumartesi Cumhuriyet Bayramı