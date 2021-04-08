380 daireli siteye belediyeden şok tebligat: Bir gün içinde evlerinizi boşaltın!

Üsküdar Bulgurlu'da bulunan Altınköy 2 Sitesi'ne 7 Nisan'da tebligat gönderen Üsküdar Belediyesi, sitenin ‘maili indiham' yani yıkılmaya, çökmeye meyilli olduğu gerekçesiyle en geç 8 Nisan sabahına kadar boşaltılmasını istedi.

Tebligatta yer alan raporda sitenin boşaltılmasına, 10 bloktan oluşan sitenin 2019 yılında A9 No'lu Blok için alınan risklidir raporu ile, 5 Nisan (3 gün önce) günü A6 No'lu blokta meydana gelen balkon çökmesi gerekçe gösterildi.

SİTE RAPORDA, METRUK YAPI OLARAK YER ALDI

Raporda, İmar Kanunu 39. maddesinde belirtilen, ‘genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar' kapsamında değerlendirilen site için “…Site sakinleri, çevre binalarda ikamet edenler, yayalar ve araç trafiği açısından tahlike arz etmekte ve binaların yıkılarak tehlikenin ortadan kaldırılması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

İKİ YIL ÖNCEKİ RAPORLA SİTENİN YIKILMAK İSTENDİĞİ İDDİASI

Bu sabah çok sayıda zabıta ve polis ekipleri olay yerine giderek, sitedeki 380 daireden eşyalarıyla birlikte evlerini terk etmelerini istedi. Belediyenin bu kararına tepki gösteren site sakinleri, evlerinin iki yıl önceki rapor gerekçe gösterilerek ellerinden alınmak istendiğini, ayrıca sitenin metruk bina statüsünde gösterilerek hukuksuz işlem yapıldığını ileri sürdü.

İdare mahkemesine başvuran site sakinleri, görevlilerin siteye girmesine izin vermediklerini, bunun üzerine görevlilerin evleri boşaltmaları için kendilerine bir hafta mühlet verdiklerini söyledi.