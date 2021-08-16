4.3 ton! İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda, Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4.3 ton madde ele geçirdi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4.3 ton madde ele geçirildiğini duyurdu. Muş’un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul havalimanında Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdi. Sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi çökertildi. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum.