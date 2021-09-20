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5 komiser yardımcısı ve bir polis hakkında gözaltı kararı

FETÖ soruşturmaları kapsamında, üniversite okudukları dönemde ‘ev ağabeyliği’ yaptıklarına dair haklarında beyanlar bulunduğu belirlenen 5 komiser yardımcısı ile bir polis memuru gözaltına alındı.

Fahrettin ÖZTÜRK
Yayınlanma: 09:46 - 20 Eylül 2021 Güncellenme:
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5 komiser yardımcısı ve bir polis hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, şüphelilerin üniversite okudukları dönemde ev ağabeyliği yaptıklarına dair haklarında beyanlar bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin kullandıkları GSM hatlarına yönelik yapılan HTS çalışması neticesinde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunan şüphelilerle yoğun şekilde irtibatlı oldukları tespit edildi.

Savcılıkça halen aktif olarak görevde bulunan 5 komiser yardımcısı ve 1 polis memuru hakkında gözaltı kararı verilerek bugün sabah eşzamanlı operasyon düzenledi.

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