5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) , Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimindeki 5 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.” denildi.