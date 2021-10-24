5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) , Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimindeki 5 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.” denildi.