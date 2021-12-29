5 yıldır aranıyordu… ‘Tırpan’ operasyonunda yakalandı

İstanbul’da suç örgütlerine yönelik çalışma yapan polis ekipleri, 2016’dan bu yana hakkında yakalama kararı olan Barış Saral'ı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Operasyon, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde geçtiğimiz hafta suç örgütleri içinde yer alan 389 şüpheliye yönelik yönelik 27 ilde “Tırpan” operasyonu düzenlenmişti.

O operasyonun İstanbul ayağında, Sarallar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı bir gruba da baskın düzenlenmişti.

Operasyonda Ö.B.S.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli yakalanmıştı. Ayrıca şüphelilere silah temin eden bir suç örgütüne de operasyon düzenmiş 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Organize polisinin 5 yıldır aradığı Barış Saral’ın da izine o operasyonda rastlandı. Barış Saral’ın gidebileceği Büyükçekmece’deki bir adresi izlemeye alan polis ekipleri, 27 Aralık'ta operasyon düğmesine bastı. Baskında 2016'dan beri aranan Barış Saral gözaltına alındı.

KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİYLE SALDIRI

Yakalanan Barış Saral’ın, Sarallar olarak bilinen suç örgütü yöneticilerinden olduğu öne sürüldü. Ankara ve İstanbul’daki farklı dosyalardan aranan Saral’ın 5 yıl önce suç örgütü lideri Sedat Şahin'e yönelik uzun namlulu silahla düzenlenen saldırı girişiminin azmettiricisi olarak da arandığı öğrenildi.

Sedat Şahin, eşi ve kayınvalidesiyle Beykoz'daki villasında kahvaltı yaparken gerçekleşen o saldırıda, yaklaşık 1 kilometre uzaktan keskin nişancı tüfeğiyle atış yapılmıştı.

Sedat Şahin'e ateş eden saldırgan Şahin'in kayınvalidesini omzundan vurmuştu.

TETİKÇİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda saldırının Sarallar ve Şahin grupları arasındaki husumetten kaynaklandığı anlaşılmıştı.

Tetikçisi olduğu iddia edilen kişinin Abbas Ata olduğu belirlenmişti. Ata, 9 Ağustos 2016'da Eyüpsultan'da silahlı saldırı sonucunda öldürülmüştü. Abbas Ata'yı azmettiren kişi olduğu iddia edilen Barış Saral’ın yıllarca Çorlu'da bir adreste saklandığı iddia edildi.

Barış Saral’ın yakalandığı ve saklandığı adreslerde yapılan aramalarda ise 3 tabanca, susturucu, 160 mermi, 1 çelik yelek ve 1 pompalı tüfek ele geçirildiği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir 'Tırpan' operasyonunun İzmir ayağında 30 gözaltı