55 milyon kredi borcu olan AKP’li belediye tanıtıma 4 milyon harcamış

Sayıştay, 55 milyon 268 bin 447 TL kredi borcu bulunan AKP'li Bursa Osmangazi Belediyesi'nin tanıtım faaliyetlerine 4 milyon 160 bin lira harcama yaptığını ortaya çıkardı.

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Bankalara yüklü kredi borcu bulunan AKP’li Osmangazi Belediyesi, tanıtım giderlerine milyonlar harcamış.

TANITIMA 4 MİLYON HARCAMIŞ

Belediyenin harcamalarını inceleyen Sayıştay, bu kapsam 400'ün üzerinde ödeme emri belgesi olduğunu belirleyerek, toplam 4 milyon 160 bin TL civarında tanıtım ve reklam ödemesi yapıldığı tespit etti. Söz konusu harcamaların çoğunluğu Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri olmak üzere, 22 adedi Diğer Hizmet Alımları, 1 adedi İlan Giderleri ve 1 adedi de Diğer Yayın Alımları tertibinden ödendiği görüldü.

SÜREKLİ ÜCRET KARŞILIĞI YAYIN YAPILMIŞ

AKP’li Osmangazi Belediyesi’nin milyonluk tanıtım giderini ortaya çıkaran denetçiler raporda, şu ifadelere yer verildi:

“Belediyenin rutin faaliyet ve hizmetlerinin gazetelerde, televizyonlarda ve web ortamında yaygın olarak haber ve reklamının yaptırıldığı, bazı haber ve reklamların Belediye Başkanının şahsi reklamı mahiyetinde olduğu, Belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında olmayan TV programları ve video yayınları hazırlatıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca yerel ve ulusal medyada Osmangazi Belediyesi'nin rutin faaliyet ve hizmetleri ile ilgili sürekli olarak ücret karşılığı haber yaptırıldığı görülmüştür.”

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