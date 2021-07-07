7 Temmuz corona virüsü tablosu açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 7 Temmuz verilerine göre, 225 bin 253 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 5 BİNİN ÜSTÜNDE

Son 24 saatte, 5 bin 160 yeni vaka tespit edilirken 52 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 4 bin 636 kişi de sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Harita kırmızıdan maviye dönecek. Aşı programının başarıya ulaşma hızı salgını gündemden çıkarma süremizi belirleyecek. Aşınızı olarak mücadeleye katılın” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 59.42, ikinci doz ortalaması yüzde 26.11, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 55 milyon 349 bin 378 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir, Bilecik.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Bingöl, Ağrı, Batman, Şırnak, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Bitlis ve Siirt.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 6 Temmuz verilerine göre, 226 bin 651 test yapılmıştı. Dün, 5 bin 299 vaka tespit edilirken, 37 kişi hayatını kaybetmiş ve 4 bin 446 kişi sağlığına kavuşmuştu.