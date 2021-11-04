ABD ve Yunanistan Batı Trakya’da tatbikatları arttırdı

ABD’nin Yunanistan ile yaptığı anlaşmanın ardından Dedeağaç (Evros) iline askeri araç ve mühimmat yığınağı devam ederken, iki ülkenin tanklarının Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıktaki İskeçe ilinde üç gün süren tank tatbikatı yaptığı ortaya çıktı.

Yaşar ANTER

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ABD ile Yunanistan arasında geçtiğimiz ay gerçekleştirilen 5 yıl süreli savunma anlaşmasının ardından ABD askeri birliklerinin Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı ile il sınırında konuşlanmaya başlamıştı.

İki ülkenin dev feribotlarla helikopter ve tank nakliyatının ardından Batı Trakya'daki İskeçe ilinde “Hellenic Tank Challenge 2021” tatbikatı yaptıkları ortaya çıktı.

TATBİKATTA GERÇEK MERMİLER KULLANILDI

Batı Trakya'daki Türk sınırına 60 kilometre uzaklıktaki İskeçe'ye bağlı Petrochori kenti yakınlarındaki Triantaphyllides kampında gerçekleştirilen ve üç gün süren tatbikatta Yunanistan ve ABD tank taburlarının ortak tatbikat yaptığı ve gerçek mermiler kullanıldığı belirtildi. Tatbikata ayrıca Bulgaristan ve Romanya üzerinden TIR'larla taşınarak getirilen ASD tanklarının da katıldığı belirtildi.



BATI TRAKYA'DA TATBİKATLARI ARTTIRDI

ABD ve Yunanistan'ın Batı Trakya illerinde ve Türkiye sınırlarına yakın bölgede yapacakları tatbikatların sayısının hızla artacağı yönünde açıklamalar yapıldığı belirtildi.

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