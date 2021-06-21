ABD yargısı 132 milyon doların peşinde, adli emanette ise 15 bin dolar var

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından 14 Nisan’da hazırlanan iddianameye göre, Avusturya’da tutuklanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın şirketlerinden Mega Varlık Yönetim A.Ş.’de yapılan aramada 42.500 Kazakistan Tengesi, 3.320 euro, 11.340 lira, 400 sterlin, 9.415 dolara (toplamda yaklaşık 15 bin 311 dolar) el koyuldu.

Davada sadece Sezgin Baran Korkmaz sanık değil. Aralarında J.O. Kingston, Levon Termendzhyan (Lev Dermen), Olessia Zoubkova’nın da bulunduğu 9 sanık daha var. İddianamede Korkmaz’ın 6 şirketi “malen sorumlu”, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) da “suçtan zarar gören” olarak görünüyor.

KİNGSTON KARDEŞLER ABD'Yİ 500 MİLYON DOLANDIRDI

Resmi kayıtlara yansıyan bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri Utah eyaletinde Mormon tarikatına üye Kingston kardeşler ve Levon Termendzhyan (Lev Dermen) Washakie şirketini kurarak bio dizel yakıt üretim tesisi kurdu.

Kingston kardeşler ve Termendzhyan, ABD mali mevzuatı uyarınca bio dizel yakıt üretimine ilişkin hazine destek kredisinden faydalanmak amacıyla, bio dizel yakıt üretimine dair belge ve evraklar sunarak, Amerikan hazinesinden destek kredisi aldı. 2010-2016 yılları arasında Washakie şirketinin bu faaliyetleri nedeni ile uzunca bir süre menfaat temininden sonra, yapılan incelemelerde şirket tarafından gerçek ve mevzuata uygun bio dizel yakıt üretilmediği halde üretilmiş gibi hileli işlemler yapılarak, gerçeğe aykırı belgelerle ABD hazinesinden destek kredisi alındığı ortaya çıktı. 500 milyon dolarlık haksız menfaatin bir kısmının yurt dışında başka ülkelere transfer edilerek izinin kaybedilmesine yönelik işlemler yapıldığına dair bilgilere erişildi.

132 MİLYON DOLAR SBK ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede de yer alan bilgilere göre, Washakie şirketinin kurucu ve ortakları olan Jacob O. Kingston, İsaiah E. Kingston, Rachel A. Kingston, Sally L. Kingston ve irtibatlı oldukları Levon Termendzhyan (Lev Dermen) Türkiye’de ortaklık faaliyetleri olan SBK Holding ve çok sayıda şirket idaresini elinde bulunduran Sezgin Baran Korkmaz ile bağlantı kurdu.

Haksız menfaatin Sezgin Baran Korkmaz’ın yönetimindeki şirketlere ve irtibatlı olduğu çevresindeki Alptekin Yılmaz, Ayşe Nil Yılmaz, Kamil Feridun Özkaraman, Doğa Doğan ve diğer kişilerin hesaplarına aktarıldığı ileri sürüldü. Türkiye’ye gönderilen menfaatlerin bir kısmının tekrar başka işlemlerle ABD'deki şüphelilere iade edildiği, bir kısmının ise şirketlerde sermaye olarak Türkiye’de kullanılmaya devam edildiği tespit edildi.

ONLARCA ŞİRKETE YATIRIM YAPTILAR

ABD’de Utah Federal Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Kingston kardeşler ABD hazinesini dolandırarak elde ettikleri yarım milyar dolar civarındaki teşvikin en az 132 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiğini söylemişti. Kingston kardeşler mahkemede suçlarını itiraf etmiş ve mahkum olmuşlardı.

Kingston kardeşleri Sezgin Baran Korkmaz ile tanıştıran Levon Termendzhyan da suçlu bulunarak mahkum olmuştu. Kingston Kardeşler ifadelerinde 2014-2018 yılları arasında Türkiye'ye gönderilen paralar ile SBK'nin kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığını da söylemişti.

ABD, TÜRKİYE'DEN VARLIKLARINI GERİ İSTEDİ

Utah Federal Savcılığı da Sezgin Baran Korkmaz'ın (SBK) Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kara para aklamak suçundan soruşturma başlattı.

ŞİRKETLERE ÖNCE EL KOYULDU

Savcılık geçtiğimiz Ekim ayında SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz ile 13 kişinin bütün şirketlerinin mal varlığına el koydu. Ancak kısa süre sonra şirketler ve bankalardaki para üzerine konulan tedbir kararını kaldırdı. Bu iki karar arasında yargıya ve polise müdahaleler yapıldığı iddiaları, özellikle suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarından sonra büyük tartışma yarattı.

BİR BUÇUK AYDA SBK'NIN YURTDIŞI YASAĞI KALKTI

Soruşturma kapsamında savcılığın talebi üzerine İstanbul 10 Sulh Ceza Hakimliği 30 Eylül 2020'de Sezgin Baran Kormaz hakkında yurtdışı yasağı kararı verdi. Ancak İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği savcılığın mütalaasını dayanak göstererek bu kez 17 Kasım'da SBK'nın yurtdışı yasağını kaldırdı. Bu tarihten kısa süre sonra Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'den ayrıldı. Korkmaz’ın 5 Aralık’ta İstanbul Havalimanı’ndan ayrıldığı kamera kayıtlarına yansıdı.

KORKMAZ GİTTİKTEN SONRA OPERASYON KARARI VERİLDİ

28 Aralık 2020'de ise SBK Holding ve şirketlerine polis operasyon düzenledi. SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olarak gözaltına alınan 10 kişiden biri tutuklanırken, ikisi hakkında ev hapsi kararı verildi.

7 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcılık SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığı iddiaları üzerine geçtiğimiz Nisan ayında 10 sanık hakkında “Suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak” suçlamasıyla iddianame düzenledi. İddianamede, Sezgin Baran Korkmaz hakkında 3 yıldan 7 yıl buçuk yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. SBK Holding Anonim Şirketi, Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Isanne SARL ve Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. şirketleri de iddianamede “malen sorumlu” olarak yer aldı.

YOKLUĞUNDA TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

İstanbul 10 Asliye Ceza Mahkemesi'nde 17 Mayıs'ta görülen 10 sanıklı davaya yurtdışında olan firari sanık Sezgin Baran Korkmaz katılmadı. Mahkeme, Korkmaz hakkında yokluğunda tutuklanmasına hükmederek davayı erteledi. Davanın tek tutuklu sanığı Kamil Feridun Özkaraman da duruşmadan bir hafta önce mahkeme tarafından tahliye edildi.

PEKER, SOYLU'YU İŞARET ETMİŞTİ

Suç Örgütü Lideri Sedat Peker, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı videosunda Sezgin Baran Korkmaz’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uyarısıyla yurt dışına gittiğini ileri sürdü. Habertürk eski program sunucusu Veyis Ateş’le ilgili de ciddi iddialar ortaya atıldı. Ateş, bu iddialardan bazılarını kabul etti.

Önceki gün de Korkmaz’ın Avusturya’da gözaltına alınıp tutuklandığı bildirildi. Avukatları Korkmaz’ın tutuklanma talebinin ABD'den geldiğini ve yargılama sürecinin Avusturya'da devam edeceğini ileri sürdü. Korkmaz’ın yaşadığı süreç, akıllara, 17/25 Aralık dönemi suçlamalarının kilit ismi Rıza Sarraf’ın yaşadığı süreci akıllara getirdi.

İlginizi Çekebilir Sezgin Baran Korkmaz 14 gün daha tutuklu kalacak

İlginizi Çekebilir SBK dosyasındaki 'kara paracılar' Türkiye'ye 9 defa gelmiş