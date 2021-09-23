Abdulhamit Gül’den Anayasa Mahkemesi açıklaması

Abdulhamit Gül "Herkesin Anayasa Mahkemesi kararlarına uyması hukukun emredici hükmüdür ve hukuk devletinin bir gereğidir" dedi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi’nin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi’nin açılışında konuştu. Hak ihlallerini ortadan kaldırmanın ve bu ihlalleri müeyyideye bağlamanın “hukuk devletini güçlendirmek” demek olduğunu vurgulayan Gül, şunları söyledi:

– Türkiye; devleti, özgürlükleri daraltan bir aygıt olarak değil özgürlükleri koruyan, yaşatan ve geliştiren bir temel zemin olarak gören anlayışla Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına yürüyor.

– 23 Eylül 2012’den itibaren uygulanmakta olan Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu, rotamızın hak ve demokrasi olduğunun en açık teyidi ve göstergesidir.

– Bireysel başvuru kurumu, anayasa ve Türk hukuk sistemi için devrimdir. Milletin temel beklentisi, insan haklarına bağlı, hukukun üstünlüğüne saygılı, adil ve demokratik devlet düzeninin korunmasıdır.

BU TERCİH HER ŞEYDEN ÖNCE MİLLETE AİTTİR

– Değişikliğin temelinde iki ayrı devlet tasavvuru arasındaki bilinçli bir tercih, bir irade, bir karar bulunmaktadır. Bir yanda vatandaşları için tırnak içinde makul ve makbul kalıplar üreten ideolojik yaklaşım, diğer yanda insanımızın kendi iyi, makul ve makbul sınırlarını, kendilerinin belirlemelerine imkan tanıyan demokratik devlet. Son 19 yılın tercihi, demokratik devlet anlayışıdır, tasavvurudur, vizyonudur. Bu tercih her şeyden önce millete aittir.

– Hukuk devletinde, bireysel başvuru sonucunda verilen karar, sadece o somut uyuşmazlık yönüyle sonuç doğurmakla kalmaz. Diğer benzer olaylarda da göz önüne alınmalıdır.

– Herkesin Anayasa Mahkemesi kararlarına uyması hukukun emredici hükmüdür ve hukuk devletinin bir gereğidir. Bu konuda yaptığımız çalışmalarla bu kuralı tahkim ediyoruz. Bununla birlikte, mahkeme kararlarının bağlayıcılığı, kararların hiçbir koşulda eleştirilmeyeceği anlamına da gelmeyecektir. Eleştiri özgürlüğü de demokrasinin bir unsurudur. Demokrasilerde yargı kararları eleştirilebilir, hukukun sınırları içerisinde tartışılabilir. Yargı kararlarına getirilecek bilimsel, hukuksal, makul eleştiriler esas itibarıyla yargının gelişimine de katkı sağlar. Yargı kurumları, kamuoyundan gelen yansımaları adeta bir geri bildirim olarak değerlendirmelidir, kamusal tartışmaya katkı sunan her türlü eleştiriye açık olmalıdır.

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