Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman sona eriyor? Açıklama geldi…

Corona virüs salgını önlemleri kapsamında verilen açık cezaevi izinleri bugün sona eriyordu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan tarihe göre açık cezaevi izinleri 30 Kasım tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldı.

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Açık cezaevi izinleri geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamayla 2 aylık uzatılmıştı ve bu uzatma işlemi sonrasında süreç 30 Kasım tarihinde sona eriyordu. Alınan karar doğrultusunda izin süresinin 2 ay daha uzatılması kararı çıktı.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ 2 AY UZADI

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından bir duyuru yayımlandı. CTE resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyuruda mahkumlar için coronavirüs izninin 30 Kasım tarihi itibarıyla 2 ay daha uzatıldığına yer verildi.

CTE resmi duyurusu şu şekilde;

“5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 30/11/2021 tarihli yazıları ile “COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Kasım 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

MAYIS 2022’YE KADAR UZATILABİLECEK

TBMM Genel Kurulu'nda 5'inci Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Açık cezaevine sevk edilecekler ile açık cezaevlerinde bulunanlar için uygulanan Kovid-19 izninin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında 5 siyasi partinin ortak önergesiyle yapılan değişiklikle 30 Kasım'da süresi dolan ve ‘Kovid-19 izni' nedeniyle infazlarını evde geçirenlerle ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre; salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.