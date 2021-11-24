Ağbaba: Gideceklerini biliyorlar, enkaz bırakmak için ellerinden geleni yapıyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kars'ın Kağızman'dan iktidara seslendi, "Susun, lütfen konuşmayın!" çağrısında bulundu: Gideceklerini biliyorlar, enkaz bırakmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Eskiden kendi konuşurken piyasa allak bullak olurdu; şimdi küçük ortağı konuştuğunda da piyasa allak bullak oluyor.

Orhan BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki CHP Esnaf Masası üyeleri Kars’ın Kağızman ilçe meydanında basın toplantısı düzenledi. Ağbaba, Sadece Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her konuşmasının ardından fiyatların artmadığını, Bahçeli’nin, bakanların konuşmasıyla da ülkenin battığını ileri sürdü. Veli Ağbaba şunları söyledi:

İÇİŞLERİ BAKANI KONUŞUYOR, MAFYA ÇETELER ARTIYOR

– Örneğin İçişleri Bakanı konuşuyor; suç artıyor, çetelerin sayısı artıyor. Mafya, uyuşturucu satıcıları sokağa çıkıyor. Maliye Bakanı konuşuyor; hazine boşalıyor. Adalet Bakanı konuşuyor; Adaletsizlik artıyor, OHAL uygulamaları devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı konuşuyor; Yurtlardan, binalardan 5 bin tane uyuşturucu hap çıkıyor, tecavüzler, kadın cinayetleri artıyor.

ENERJİ BAKANI KONUŞUYOR, HER GÜN ZAM GELİYOR

– Dışişleri Bakanı konuşuyor, selam verecek, ilişki kuracak ülke bulamıyoruz. Tarım Orman Bakanı konuşuyor; ormanlarımız yanıyor söndüremiyoruz. Tarım yerle bir oluyor, Türkiye çiftçisi ekemiyor, hayvancılık yapamıyor. Milli Savunma Bakanı konuşuyor; şehitler vermeye devam ediyoruz. Enerji Bakanı konuşuyor; doğalgaza elektriğe her gün zam geliyor.

BU MEMLEKETE DAHA FAZLA KÖTÜLÜK ETMEYİN

– Lütfen yeter artık susun ve bu memlekete daha fazla kötülük etmeyin. Bu memleketi birazcık seviyorsanız ve iyilik yapmak istiyorsanız, bu memlekete karşı biraz sorumluluğunuz varsa konuşmasınlar ve artık çekip gitsinler. Millet sizden başka ihsan istemiyor ‘gölge etmesinler yeter’ diyor. Buradan Kağızman’ın meydanından bir kez daha diyoruz ki; seçim.. seçim.. seçim!

– Ekonominin kitabını yazan bir Cumhurbaşkanımız var. Ekonominin kitabını yazdığı doğru, bir ülke tek adam sistemiyle nasıl batırılır, bunun kitabını yazmış. Kitap tüm dünyada herkesin okuması gereken örnek bir kitap oldu. Gideceklerini biliyorlar, enkaz bırakmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Eskiden kendi konuşurken piyasa allak bullak olurdu; şimdi küçük ortağı konuştuğunda da piyasa allak bullak oluyor.

KİMLER DOLARLA ZENGİN OLDU?

– Ekonomi durdu. Zirai ilaçtan mazota kadar satış yasakları başladı. Erdoğan ekonomik kurtuluş savaşı ilan etti. Savaşı çiftçinin, asgari ücretlinin, işsizin, esnafın, emeklilerin vermesini istiyor. Hiç kusura bakma, fakirin fukaranın savaş verecek gücü kalmadı. Kurtuluş savaşı vereceksen cepheye dolarla ihale verdiğin yandaşlarını sür.

– Cepheye üç beş maaş verdiğin bürokratlarını sür, Saray'da danışman yaptığın eski bakan, eski vekil ve aksakallarını sür. Cepheye yap-işlet-devret modeliyle zenginleştirdiğin 5'li çeteyi sür. Tüm bu yaşananlar bilinçli yapılıyor. Konuştukça dolar yükseliyor. Kim dolarla zengin olmuş bunların bilinmesi lazım.

İLK SEÇİMDE ÜLKEYİ TEKRAR REFAHA KAVUŞTURACAĞIZ

– Evet esnafımızın durumu kötü, çiftçi perişan ama asla umutsuzluğa yer yok. Şunu herkes bilsin dostlarımızla birlikte ilk yapılacak seçimde bu ülkeyi tekrar ekonomik refaha kavuşturacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Memleketin ihtiyacı olan tek bir şey var. Herkesle konuşabilen, devleti bilen, ailesinde kirli ilişkilere bulaşmamış bir insan lazım. O da bizde var. Yapacağımız iş bu memleketi namuslu, helal süt emmiş insanlara teslim etmek.

İlginizi Çekebilir Para sihirbazı Mobius'tan Türkiye için kur krizi yorumu

İlginizi Çekebilir Döviz kurundaki artış kulüpleri de vurdu: 'Futbol keder verecek'

İlginizi Çekebilir Meral Akşener'den Erdoğan'a: Bavulları toplama vakti geldi