Akar, Kılıçdaroğlu’na polis parkası giydirmek istemiş

Ankara Çubuk'taki şehit cenazesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimi davasının ikinci duruşması dün görüldü. Çubuk Adliyesi'ndeki duruşmada sanıklar kamera görüntülerine rağmen olaya karıştıklarını inkar etti. Sanık Halis Daştan, “Olaya katılmadım” dedi. Kamera görüntülerinde taş attığı görülen Daştan bu kez de “O ben değilim” diye kendini savundu. Sanık Engin Üce de “Bize iftira atıldı” diye ifade verdi. Görüntülerin üzerine yumruk savuran kişinin kendisi olduğunu kabul eden Üce, “Arkadan ittiler, kurtulma amacıyla kolumu salladım” dedi.

‘HULUSİ AKAR NEDEN AYRILDI?'

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da şikayetçi sıfatıyla ifade verdi ve “AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı, protestolar bu esnada devam etti” dedi. CHP liderinin Başdanışmanı Kenan Nuhut, Kılıçdaroğlu'nun evden çıkarılması için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın “Size polis parkası giydirelim” önerisinde bulunduğunu, Kılıçdaroğlu'nun “Nasıl girdiysem öyle çıkarım” diyerek reddettiğini anlattı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “O gün Akar ve protokol top arabasının arkasından yürümeden ayrıldı. Bu araştırılmalı” diye konuştu.

‘ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTÜR'

Saldırganların 40 dakika evin etrafında beklediklerini kaydeden Emir, “O 40 dakika araştırılsın. Bilinçli olarak güvenlik tedbiri alınmadı” dedi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise sanıkların “Yakın, gömün” diye bağırdığını ve ‘adam öldürmeye tahrikten' dava açıldığını vurgulayarak, “Suç adam öldürmeye teşebbüstür” dedi. Milli Savunma Bakanı ile dönemin emniyet genel müdürünün tanık olarak dinlenmesini istedi. Duruşma 21 Haziran 2021'e ertelendi.