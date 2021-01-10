Akkuyu’da ‘çatlak’ iddiası… Yeni görüntüleri CHP’li vekil paylaştı

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Akkuyu Nükleer Santral temel betonunda çatlak bulunduğu iddiasıyla ilgili çarpıcı bir görüntü paylaştı.

BETON BLOKTA ÇATLAKLAR

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın, basın ile paylaştığı 1 dakika 42 saniyelik görüntü, yapımı Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli kesiminde devam eden Akkuyu Nükleer Santral sahasından çekildiğini açıkladı.

Görüntüde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin reaktörünü taşıyacak olan dev beton bloklarından çatlaklar net olarak görülüyor.

Görüntülerde ayrıca temelden sızan su gösterilirken bir diğer taraftan da pompalarla çekilen zemindeki suyun denize akıtıldığı görülüyor.

“DEPREMDE AKDENİZ VE MERSİN FELAKETE GİDER”

CHP'li Başarır görüntünün sonunda ise konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Evet zeminde inşaat devam ederken çatlaklar oluşuyor. Çünkü orası Akkuyu bölgesi, zemin tamamen su. Allah göstermesin eğer tamamlandıktan sonra bir deprem olursa Akdeniz, Mersin bir felakete gider. Yol yakınken Nükleer santralden vazgeçin.”

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