Akli dengesi bozuk Suriyeli karakol basıp ateş açtı

Huzur Polis Karakolu'na pompalı tüfekle girerek 2 el ateş açan Suriye uyruklu Abdurrahman Katibi (23) polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Katibi'nin akli dengesinin yerinde olmadığı ve eylemin polise karşı gerçekleştirilmediği belirtildi.

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Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzur Polis Karakolu’nda meydana geldi. Karakolda görevli personel tarafından bilinen ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Abdurrahman Katibi, polis merkezine girerek pompalı tüfekle havaya 2 el ateş açtı.

Görevli polislerce silah kullanılmadan etkisiz hale getirilen Katibi, gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, olayın polise yönelik bir saldırı olmadığını söyledi.

Olay anında karakolda ifade veren bir kişi de, “Silahlı bir kişi, içeriye girip ateş açtı. Kapının arkasına saklandık. Sonra polisler etkisiz hale getirip, bizi güvenle dışarıya çıkardı” dedi. Katibi’nin daha önce tehdit ve mala zarar verme suçundan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.