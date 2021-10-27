AKM’nin açılış töreni nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İBB, 29 Ekim’de yeni AKM binası açılışı nedeniyle Taksim’de trafik düzenlemesi yaptı. AKM çevresindeki bazı sokak ve caddeler açılış töreni nedeniyle trafiğe kapatılacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim 2021 Cuma günü düzenlenecek yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açılış töreni nedeniyle bir dizi önlem aldı.

Bu kapsamda Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) tarafından yapılan “Beyoğlu Taksim Meydanı Atatürk Kültür Merkezi Çevresi Geçici Trafik Sirkülasyonu” düzenlemesi 29 Ekim 2021 Cuma günü, gün boyu uygulanacak.

KAPATILACAK YOLLAR

UTK kararına göre Mete Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Osmanlı Caddesi, Dünya Sağlık Sokağı, Sıraselviler Sokak'ın Kazancı Yokuşu ile kesişimine kadar olan kısmı ve İnönü Caddesi'nin Vakıf Çıkmazı'na kadar olan kısmı 1 gün süreyle trafiğe kapatılacak.

Kapanacak yollara alternatif güzergah olarak; Kurabiye Sokak, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Kazancı Yokuşu, Pürtelaş Sokağı, Kutlu Sokak, Muhtar Kamil Sokak ile İnönü Caddesi ve Miralay Şefik Bey Caddesi belirlendi.

İBB, bölgedeki trafik akışını yönlendirme tabelaları ve Zabıta ekipleri ile koordine edecek.