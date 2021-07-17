AKP bu kez de gümrük binasını parti bayrakları ile süsledi

Erzurum'da Genişletilmiş Divan Toplantısı’nı Atatürk Üniversitesi’ne ait Kültür Merkezi'nde yapacak olan AKP, Giresun’da da toplantı için liman sahası içinde bulunan Gümrük Müdürlüğü’ne ait binayı süsledi. AKP’liler, devletin binasını dün akşam saatlerinde başlayan hummalı çalışma sonucunda parti bayraklarıyla donattı ancak devlete ait bir binanın siyasi parti bayraklarıyla süslenmesi tepki çekti.

“BİZ BİNAMIZA AFİŞ ASAMADIK”

CHP Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş, parti binasına astıkları “128 milyar dolar nerede?” afişini hatırlatarak, “Biz parti binamıza afiş asamadık. Böyle bir saçmalık olur mu? 3 saat sonra topladılar. Ama devletin binasını bayraklarla süsleyenlere kimse ses çıkarmıyor. Savunma olarak da, binanın yeni yapıldığını ve henüz tamamlanmadığı devlet tarafından da kabulünün olmadığını ve yüklenici firmanın uhdesinde olduğunu söylüyorlar. İster kabulü olsun isterse olmasın bu bina devlet binası ve tabelası var. Bu savunmalar yeterli değil” dedi. Bektaş, İl Başkanı Fikri Bilge’nin dün akşam süsleme yapılırken Valilik ile görüşüp konu bildirmesine rağmen geriye dönüş yapılmadığı belirterek parti olarak şikayetçi olacaklarını dile getirdi.

“MİLLETİN AKLI İLE DALGA GEÇİYORLAR”

İYİ Parti Giresun İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu ise, “Bize normal zamanda parti binamıza bayrak astırmayan idare, iktidar partisi olunca bir şey yapmıyor. Devlet dairesine parti bayrağı asılmaz. Binayı kiraladıklarını söylüyorlar ama inandırıcı bir açıklama değil. Milletin aklı ile dalga geçiyorlar” diye konuştu.

Öte yandan 21 Ekim 2015 tarihinde yapımına başlanan gümrük binası kompleksi içerisinde, idari kısımların yanı sıra 2 bin metrekarelik fuar ve sergi salonu, 500 kişilik kongre salonu, 40 odalı misafirhane, 200 metrekarelik restoran bulunuyor. Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nın kongre salonunda yapılacağı belirtildi.