AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’den dikkat çeken karar

24 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen AKP İstanbul İl Kongresi'nde yeni il başkanı olan Osman Nuri Kabaktepe ortağı olduğu Bilge Uluslararası Ticaret Limited Şirketi ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı.

İhalelerle gündeme gelen şirketin yarı yarıya ortağı olan Kabaktepe, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 5 Mart 2021 tarihli sayısında yayımlanan ilana göre 150 bin liralık payını, ortağı eski AKP İstanbul il yöneticisi Hacı Dursun Bozo'ya devretti.

300 bin liralık sermayeye sahip şirketin tek yetkilisi şu an Hacı Dursun Bozo olarak gözüküyor. Şirket, 15 Mart 2021 tarihinde de adres değişikliğine gitti. Maslak'ta bir plazada faaliyet gösteren şirket Gaziosmanpaşa'ya taşındı.

ESENLER BELEDİYESİNDEN İHALE ALMIŞTI

Şirketin, ünvanı değişmeden önce Bilge İletişim Organizasyon olarak faaliyet gösterdiği dönemde İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili olan Tevfik Göksu'nun başkanlığını yaptığı Esenler Belediyesi'nden 2011-2017 yılları arasında zabıta personeli çalıştırmak üzere düzenlenen yaklaşık 18.6 milyon liralık ihaleyi aldığı ortaya çıkmıştı. Şirket, Esenler Belediyesi’nden 2012-2020 arasında 41.9 milyon liralık ihale alan Ayn Medya şirketine de geçtiğimiz ağustos ayında ortak olmuştu.

ŞİRKETİN GEÇMİŞİ

Kabaktepe'nin yönetiminden ayrıldığı Bilge Uluslararası Ticaret Limited Şirketi, Bilge İletişim Organizasyon adıyla 1999 yılında Şenel Kızılca ve İhsan Aktaş tarafından kuruldu. Osman Nuri Kabaktepe ve ortağı Hacı Dursun Bozo, şirketi 2007 yılında devraldı. Bilge İletişim Organizasyon Rehberlik İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin adı 2019 yılında da Bilge Uluslararası Ticaret Limited Şirketi olarak değiştirildi.

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