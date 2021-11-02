AKP İstanbul İl Başkanı’ndan dikkat çeken taksi paylaşımı

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 1000 minibüs ve dolmuşun taksiye dönüşümünü kutlamak için yaptığı sosyal medya paylaşımında UKOME’de çoğunluğu elinde bulunduran bakanlık temsilcilerini “AK Parti Grubu” olarak nitelemesi dikkat çekti.

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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME), daha önce İBB birimlerinin temsilcilerinden oluşan yapısı, 2019 yerel seçimlerinin ardından yönetimin değişmesi ile değiştirildi.

Yönetmelik değişikliği ile hükümet temsilcilerinin çoğunlukta olduğu bir yapıya dönüştü. Tartışma yaratan yönetmelik değişikliğine karşı dava da açıldı.

Bu sırada İBB yönetiminin, kente yeni taksi kazandırılması teklifi de hükümet temsilcilerinin oyları ile 10 kez reddedildi.

Temmuz ayı oturumunda, açılan metro hatları nedeniyle atıl kalan 750 minibüs ve 250 dolmuş olmak üzere 1000 aracın plakasının taksiye dönüşümü teklifi ise bir yıl sonra 6'ıncı seferinde oybirliği ile kabul edilmişti.

“AK PARTİ GRUBU” İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

1000 minibüs ve dolmuşun taksi dönüşümü ile ilgili sosyal medya paylaşımında bulunan AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin UKOME’deki bakanlık temsilcilerini “AK Parti grubu” olarak nitelemesi dikkat çekti.

Kabaktepe “AK Parti Grubumuzun destekleriyle 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüşümü UKOME’de onaylanmıştı. Bugün yapılan kura çekimiyle birlikte İstanbullulara hizmet edecek 1.000 yeni taksi şimdiden hayırlı olsun. Halkımıza fayda sağlayacak her işe destek olmaya devam edeceğiz” paylaşımında bulundu.