AKP milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti

AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayata gözlerini yumdu. 66 yaşındaki Uçma bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyordu.

Sozcu.com.tr

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AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından duyuruda bulunan Akdoğan, “Değerli dostum, ağabeyim, yol arkadaşım İsmet Uçma Hakk'a yürüdü; Rabbim rahmetiyle muamele etsin, mekanı Cennet olsun. Başımız sağolsun“ ifadelerini paylaştı.

66 yaşındaki Uçma bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyordu.

İsmet Uçma için yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek. Uçma’nın Karacaahmet Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

İSMET UÇMA KİMDİR?

İlahiyatçı, İktisatçı, Siyaset Bilimci, Yayıncı; Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede Kelâm Felsefe Ana Bilim Dalında yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doktorasını tamamladı.

Öğretmenlik ve editörlük yaptı. İşaret Yayınları ve Şehir Yayınlarını kurdu. Birleşik Dağıtım, Basın Yayın Birliği, Türkiye Yazarlar Birliği, NEŞKO, İTO Basın Yayın Komisyonu, ÜSEV gibi kuruluşlarda farklı görevler üstlendi. 1991 yılında Türkiye Yazarlar Birliğinin Yılın Yayıncısı ödülüne layık görüldü. AK PARTİ Kurucu Üyesi oldu ve İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliği yaptı.

24, 25, 26 ve 27. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Daimi Komisyonu Başkanlığını yürüttü. Arapça ve İngilizce bilen Uçma, 6 çocuk babasıdır.