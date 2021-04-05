AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Muhtıra siyaseti mutasyona uğramıştır

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası 104 emekli amiralin Montrö anlaşması, Kanal İstanbul ve TSK’nın kadrolarıyla ilgili yayınladığı bildiriye dair açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, şunları söyledi:

* Emekli askerlerin yayınladığı bildiriyle ilgili tartışmaları değerlendiriyoruz. MYK'mız kayıtsız ve şartsız şekilde bu bildiriye karşıdır. Siyasete müdahale teşebbüsüdür. Bunun hiçbir tarafında masumiyet olmaz.

* Kayıtsız ve şartsız bu bildirinin neye hizmet ettiğini biliyoruz. Hizmet etmediği tek şey Türkiye'dir. Siyasi ve hukuki olarak en güçlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.

* Muhtıra siyaseti mutasyona uğramıştır. Bir mutasyonla karşımızdadır. Bunların yazılımında demokrasi virüstür, muhtıra aşıdır.

* Zaman ayarlı provokasyonla karşı karşıya kaldığımız açıktır. Bu kadar sayıda askerin bir araya gelerek bildiri yayımlaması her demokraside anormaldir. Bunu normalleştirmeye çalışanlar zımnen buna destek vermektedir.

* Bu bildiri yayınlayanları AK Parti mi örgütlemiş? Bu bildiriyi yayınların hangi partiye mensup oldukları belli. CHP, ‘AK Parti gündem değiştirmeye çalışıyor' diyor. Gündemi değiştirenler, bildiriyi yayınlayanlardır.

* Birileri ‘emekli askerler beylik tabancasıyla mı darbe yapacaklar' diyor. Darbe dediğimiz şey bir iklimdir.

* Emekli olmuş kişilerin TSK adına konuşma hakkı yoktur.

* İçlerinde çok sayıda CHP üyesi var bu belli. Tablo ortada bunun etkisi vardır yoktur bilmem. Ama kahir ekseriyetinin CHP ile bağlantısı var. DHA