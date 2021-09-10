AKP, uçak inmeyen Balıkesir Havaalanı için milyonluk enerji ihalesi açtı

CHP'li Ensar Aytekin, yapımı için 76 milyon lira harcanan ve aylardır tek bir uçağın dâhi inmediği Balıkesir Merkez Havalimanı için 1 milyon 150 bin kw elektrik alımı ihalesi açıldığını söyledi. Aytekin, "Muhtemelen bu ihaleyi alacak şirket belli. Bu ihale rant yaratacak. Sadece formaliteleri yerine getirerek ihale yapılıyor" dedi.

Halil ATAŞ

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CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, aylardır tek bir uçağın dâhi inmediği havaalanın bu kez de elektrik ihalesiyle rant yaratacağını söyledi. Ulaştırma Bakanlığının 2020 Şubat ayından itibaren uçuşlara açıldı dediği Balıkesir Merkez Havaalanına, geçtiğimiz süre içerisinde hiçbir uçak inmediği gündeme gelmişti.

Havaalanıyla ilgili son olayı kamuoyuyla paylaşan Aytekin, “Uçak inmeyen havaalanına 1 milyon 150 bin KW elektrik alımı ihalesi açıldı. Cumhuriyet tarihinin Zafer Havaalanı’ndan sonraki en büyük atıl projesi olan Balıkesir Merkez Havaalanı'nda israf sürüyor. Açıldığı günden bu güne bir tek uçak inmeyen havaalanı şimdi de 1 milyon 150 bin KW'lık enerji ihalesine çıkıyor” dedi. Muhtemelen ihaleyi alacak şirket de belli” diyen CHP’li Aytekin, “Sadece formaliteleri yerine getirerek ihale yapılıyor. Olan yine vatandaşa oluyor. Vatandaş almadığı hizmete vergilerle kaynak yaratıyor” diye konuştu.

“MİLYONLUK ENERJİ İHALESİ AÇTİ”

Balıkesir Merkez Havaalanı'nda savurganlığın devam ettiğine vurgu yapan Aytekin, “Ulaştırma Bakanı'nın Şubat 2020'den itibaren havaalanı açık ancak şirketler tercih etmiyor diye açıklama yaptığı Balıkesir Merkez Havaalanı şimdi de 1 milyon 150 bin kw elektrik ihalesine çıkıldı. Muhtemelen ihaleyi alacak şirket de belli. Sadece kılıfına uydurmak için ihaleye çıkılıyor. 30 Eylül'de ihale için son teklif verilecek, sonucu göreceğiz” dedi.

“KARADELİĞE DÖNÜŞTÜ”

Balıkesir Merkez Havaalanı konusunun çokça gündeme getirildiğini de dile getiren Aytekin, sözlerini şöyle tamamladı:

* AKP'nin strateji ve akıldan uzak politikaları sonucu geldiğimiz noktada Balıkesir için bir karadeliğe dönüşen Merkez Havaalanı, 76 milyon TL harcanarak yapıldı. Bugün ise havaalanında yer hizmetleri çalışıyor, bankolarda personel çalışıyor, kule çalışıyor, güvenlik çalışıyor. Ama uçak çalışmıyor. Selamsız bandosu gibi uçak bekleniyor.

* AKP'nin vekilleri dönüyor bir pandemi diyor, bir hava durumu diyor, THY programa aldı diyor. Ulaştırma Bakanına gidip görüşüyorlar, ha indi ha inecek deniliyor. Ama sonuç değişmiyor. Balıkesir Merkez Havalimanı öylece duruyor.

* Muhtemelen seçime kadar bir uçağı indirmeyi büyük başarı gibi duyuracaklar. İnecek ilk uçağı çiçekle karşılayacaklar. Resmi program yapıp onu da temsil ağırlama bütçesine yazacaklar.

* Çünkü AKP, kamu kaynaklarını, Balıkesirlinin verdiği vergiyi sömürmeyi gayet iyi biliyor. Ama iş hizmete gelince kaplumbağa adımı ile ilerliyor.