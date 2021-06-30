AKP ve MHP, fay yasasına ‘hayır’ dedi!

CHP Adana Milletvekili ve Deprem Araştırma Komisyonu Üyesi Dr. Müzeyyen Şevkin'in meclise sunduğu ve fay yasası olarak bilinen, 7269 sayılı kanun ve bazı kanunlarda değişiklik öngören, depremlerde insanların ölümüne neden olan fay zonu üzerinde yapı yapılmasına sınırlama getiren yasa teklifinin görüşülmesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

Meclis içtüzüğü 37. madde kapsamında “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere, Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” ile ilgili mecliste konuşma yapan, Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Şevkin, yasanın meclis genel kurulunda görüşülmesi ve daha sonra kabul edilmesi gerektiğini anlattı ancak AKP ve MHP'li milletvekilleri değişiklik teklifinin görüşülmesini dahi istemedi ve ret oyu kullandı.

DÜNYADA EN ÇOK CAN KAYBI TARTIŞMASIZ TÜRKİYE'DE!

Meclis genel kurulunda yaptığı konuşmada dünyadaki depremlerde en çok can kaybı yaşayan ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken Dr. Şevkin, 2020 yılında dünya genelinde meydana gelen depremlerde toplam 198 kişinin hayatını kaybettiğini, ne acıdır ki 198 insandan 168'inin Türkiye'de hayatını kaybettiğini vurguladı. Dr. Şevkin, “Üstelik bu ölümler orta şiddetteki depremler nedeniyle gerçekleşmiş. Dünyada depremler nedeniyle en çok can kaybı veren ülke tartışmasız Türkiye'dir” dedi. ABD, Yeni Zelanda ve 27 AB ülkesinde fay yasası uygulandığına dikkat çeken Dr. Şevkin, Türkiye'de fay zonlarının sakınım bandı üzerine yapı yapılmasına sınırlama getiren tek bir yasal düzenleme olmadığını kaydetti.

FAY ZONUNDA 1 MİLYONDAN FAZLA İNSAN VAR!

Türkiye'de 24 şehir, 80'i aşkın ilçe, 500'ü aşkın mahalle veya köy yerleşim alanında yer alan 100 binden fazla binada yaşayan bir milyondan fazla insanın doğrudan fay zonu/ fay hattı üzerine oturmuş bulunduğunu dile getiren Dr. Şevkin, meclis kürsüsünden 17 Ağustos 1999 Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde meydan gelen depremde Ankara-İstanbul otoyolu üzerinde yer alan bir köprünün fay zonu üzerine inşa edilmesi nedeniyle adeta kâğıt gibi yırtılmasını da fotoğrafla gösterdi.

Türkiye topraklarımızın yüzde 92'sinin deprem fay hatları üzerinde bulunduğunu ve her yıl binlerce sarsıntı yaşandığını ifade eden Dr. Şevkin, fay yasası ile birlikte İmar, kentsel dönüşüm, yapı denetim ve afet yasalarının derhal günün koşullarına uygun hale getirilmesi gerektiğini, ayrıca deprem komisyonu olarak aylardır yürüttükleri, son şeklini vermeye çalıştıkları raporun da tozlu raflarda çürümeye terk edilmemesi gerektiğini söyledi.

BAKANLIKLARIN BİRBİRLERİNDEN HABERİ YOK!

Konuşmasında önemli bir ayrıntıya da dikkat çeken CHP'li Dr. Şevkin, bir üniversite tarafından hazırlanan “Fay Sakınım Bandı Kanunu ve Yönetmelik Taslağı”nın 2021 yılı Nisan ayında tamamlandığını ve İçişleri Bakanlığı bünyesindeki AFAD Başkanlığı'na sunulduğunu ancak bu çalışmanın AFAD bünyesinde bekletilmeye alındığını kaydetti. Dr. Şevkin, aynı taslak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 5 milyon liralık bedelle ihaleye çıkmasına tepki gösterdi. Dr. Şevkin, “Türkiye'nin bu kadar önemli yıkıcı, hayatları karartıcı gündem maddesi ile ilgili bakanlar koordinasyon halinde değilse vay haline bu ülkenin! Kimin parasını kime veriyorsunuz? Bu kadar önemli bir konuda bu ne ciddiyetsizlik, bu ne aymazlık?” diye konuştu.

35 MİLYAR 486 MİLYON DOLAR NEREDE?

Türkiye'nin 1999 depreminden sonra ‘Özel İletişim Vergisi'yle tanıştığını , bugüne kadar 35 milyar 486 milyon dolar ‘Özel İletişim Vergisi' toplandığını, imar affından kaynaklı da 23.5 milyar lira para toplandığını ifade eden Dr. Şevkin, “Bu paralar nereye harcandı diye soruyoruz. Kimse kusura bakmasın Saray, “Bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok” diyor. Bu nasıl bir kibirdir? Deprem diye milletin parası kapılmış, 20 yıl kulak üstüne yatılmış. Çağrımızı yineliyoruz: Kanal İstanbul gibi Çılgın rant projeleri yerine, Depreme karşı önlemler almak üzere aklın ve bilimin ipine tutunun!” ifadelerini kullandı.

“Sadece İstanbul'a değil ülkemizin tamamına maddi-manevi büyük zarar verecek, henüz ne kadar para harcanacağı dahi bilinmeyen “Talan İstanbul”u bırakın, depreme bakın” diyen Dr. Şevkin, “Bütün milletvekillerinin vicdanına sesleniyorum: “Bugün bu yasa teklifimize hayır verdiğinizde yarın olası bir depremde belki de sizin çocuğunuz, sizin torununuz, sizin eşiniz dostunuz veya siz enkaz altında olacaksınız. Bunun vebalini taşımaya hazır mısınız?” diye sordu.

Fay yasası olarak bilinen Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere, Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin meclis genel kurulunda görüşülmeye açılması oylandı. AKP ve MHP'li milletvekillerinin ret oyu nedeniyle binlerce insanın depremler nedeniyle ölümünü engellemeye dönük fay yasasının TBMM'de görüşülmesine imkân tanınmamış oldu.