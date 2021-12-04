AKP’den camide toplantı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçe Gençlik Teşkilatı, bir camide “Mahalle Bizim Gençlik Bizim” toplantısı düzenledi. Belediye Başkanı ve AKP ilçe başkanı toplantının yapıldığı camiye gelişlerinde meşalelerle karşılandı. AKP bayrak ve flamasıyla süslenen salonda, müzik dinletisi de yapıldı.

Ahmet KAYA

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Toplantı Güzelyurt Mahallesi'ndeki Bertizliler Camii'nde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı AKP'li Necati Okay ile AKP İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, partili gençler tarafından meşalelerle karşılandı.

AKP Bayrakları ve “Mahalle Bizim Gençlik Bizim” flamalarıyla süslenen camideki etkinliğe katılanlar yerde oturdu.

Müzik dinletisi de yapılan toplantıya katılanların üşümemesi için elektrikli ısıtıcılardan yararlanıldı.

“İŞTE TEŞKİLAT, İŞTE SAMİMİYET”

Toplantı, AKP Dulkadiroğlu Gençlik Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından takipçilerine duyurularak katılım çağrısı yapıldı.

Gençlik Teşkilat Başkanı Ali Hınaz ise sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin görüntüleri “İşte teşkilat, işte samimiyet” sloganıyla paylaştı.

ESKİ HALILAR İNDİRİLİNCE CAMİ HAVASI OLUŞMUŞ

AKP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ise, toplantı yapılan yerin gerçekte caminin alt katındaki sosyal donatı alanı olduğunu savunarak, “Gençler caminin değişen halılarını aşağıya taşıyıp serdiği için cami havası ortaya çıkmış. Orada herkes toplantı yapıyor. Mahallenin eksik ve sıkıntılarını görüşmek için bir araya geldik. Gençlik buluşması oldu. Daha önce orada başka siyasi toplantılar da yapılmış. Keşke arkada minare olan fotoğraf paylaşılmamış olsaydı bu sıkıntılar ortaya çıkmazdı” diye konuştu.

TEPKİ YAĞDI

Bu arada etkinliğe sosyal medyadan tepki yağdı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, toplantıya katılanların arasında çocukların da bulunduğunu belirterek, “Onlarla mı sorunlar konuşuldu? Bu düpedüz parti toplantısı. Madem sorunlar konuşulacaktı neden parti bayraklarıyla, ‘Gençlik Bizim Mahalle Bizim' dövizleriyle alan süslendi? Camiyi parti toplantısına tahsis edenler dahil herkes hakkında gereken yapılmalı” şeklinde tepkilerini dile getirdi.

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