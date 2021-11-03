AKP’den istifa etti, İYİ Parti’ye katıldı

Erzurum'un Narman ilçesinin önceki dönem Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen, AKP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı. İşleyen'in, rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

Orhan BOZKURT

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AKP’den istifa eden Erzurum’un Narman ilçesinin önceki belediye başkanı Ahmet Yücel İşleyen İYİ Parti’ye katıldı. 2004 -2019 yılları arasında, halkın büyük desteği ile 3 dönem üst üste Narman Belediye Başkanlığı yapan Yücel Ahmet İşleyen’in rozetini TBMM’deki Grup Toplantısı’nda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

Erzurum’da İYİ Parti’ye katılımlar sürüyor. Bugün TBMM’de gerçekleştirilen grup toplantısında Narman’ın önceki dönem Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen de İYİ Parti’ye katıldı. Narman’da üç dönem üst üste belediye başkanı olarak seçilen ve son dönemde aday gösterilmeyen İşleyen, AK Parti’den istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı. İl Başkanı Melih Kırkpınar ile birlikte Ankara’da İYİ Parti Grup Toplantısına katılan İşleyen’in rozetini de Genel Başkan Akşener taktı. Ahmet Yücel İşleyen’in İYİ Parti Bölge Koordinatörü olarak görev yapacağı öğrenildi.

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