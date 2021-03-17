AKP’li Alpay Özalan, Gergerlioğlu’nu Meclis’ten çıkarmaya çalıştı! Ortalık karıştı

‘Terör propagandası yapmak’ suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü. ‘Direneceğim’ diyen Gergerlioğlu, Meclis Genel Kurulu’nu terk etmedi.

Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşmesinin ardından HDP milletvekilleri, sloganlar eşliğinde sıra kapaklarına vurarak tezkerenin okutulması kararını protesto etti.

Meclis'te başlayan tartışmalar sonrası oturuma ara verildi. Verilen arada TBMM İdari Amiri AKP’li Alpay Özalan, milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu Meclis Genel Kurulu’ndan çıkarmaya çalıştı, ortam bir anda gerildi.

Tansiyonun yükselmesi üzerine CHP’li vekiller araya girerek kavgayı önlendi.

AÇIKLAMA YAPTILAR

Öte yandan ‘direneceğim’ diyen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ve diğer HDP'li vekiller, Meclis Genel Kurulu’nu terk etmedi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve Gergerlioğlu burada açıklama yaptı.

“BU MİLLETİN VEKİLİ OLDUĞUMUZU ÇOK İYİ BİLİYORUZ”

“27 yıllık uzman doktorluk hayatımdan, sırf Kürt meselesinde barışı önerdiğim için ihraç edildim” diyen Ömer Faruk Gergerlioğlu, “İş bulamadım çünkü iş vermediler. Yaşadığım şehir olan Kocaeli'nden Batman'a giderek çalışmak zorunda kaldım. Ne insan hakları sorunları konusundaki görüşlerimden ne de Kürt meselesindeki görüşlerimden bir milim geri adım atmadım. İktidarın kararıyla, Anayasayı çiğneyen yargı kararıyla, bunun manivelası olmuş Meclis Başkanlığı kararıyla milletvekilliğim düşürülüyor. Milletvekilliğinden böyle suni kararlarla bizi ihraç etmiş olabilirler ama biz yine bu milletin vekili olduğumuzu çok iyi biliyoruz” şeklinde konuştu.

“BU, HALKIN İRADESİNE SALDIRIDIR”

Mithat Sancar ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ömer Faruk Gergerlioğlu arkadaşımızın milletvekilliğinin düşürülmesini hukukla açıklamak ve hukuk üzerinden konuşmak saçmalık olur. Bu, apaçık bir siyasi operasyondur. Bu, demokrasiye darbe operasyonunun yeni bir adımıdır. Bu, halkın iradesine saldırıdır. Bu, Meclis'e yeni bir darbedir. Bu saldırılara karşı dimdik durmaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi yoktur, olmaması gerektiğini bir kez daha ilan ediyoruz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Demokratik siyasette ısrarımızı koruyacağız. Bu ısrarı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

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