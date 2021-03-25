AKP’li başkan ‘Acil’ dedi makam odasını yeniledi

Başkanın mobilyaları, Kamu İhale Kanunu'nda yer alan, doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen durumlarda yapılan 21/B maddesinden faydalanarak alması tepki çekti.

Belediye Başkanı Zorluoğlu, geçen yıl belediyeyi 246 milyon 3 bin lira borç ile devraldıklarını belirtmişti. Güncel borcun yaklaşık 372 milyon lira olduğunu açıklamıştı. TİSKİ'nin borcunun da 193 milyon liradan 291 milyon liraya çıktığını söylemişti. CHP Ortahisar Belediye Meclis Üyesi Oktay Söğüt, belediyenin borçlanması hakkında yaptığı açıklamada, “50 tane lüks araç almayacağız. 9 yıllık belediyenin tadilatı 3,5 milyona ihale edildi. Bu tadilatı yapmayacaksın. İsraf etmeyeceksin” demişti.