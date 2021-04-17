AKP’li başkan ‘itfaiye öncü aracı’ kurnazlığını savundu…

Rize'nin Çayeli Belediyesi'nin ardından AKP ve MHP'li birçok belediye vergilerden muaf sayılması nedeniyle ‘itfaiye öncü aracı' adı altında makam aracı almaya başladı.

ÖTV, KDV ve MTV ödenmeyen itfaiye öncü aracı görünümlü makam aracı alan belediyelerden birisi de Afyonkarahisar'ın Şuhut Belediyesi olmuştu.

AKP'li Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ‘itfaiye öncü aracı' aracı adında 285 bin liraya alınan 2021 model makam aracına ilişkin yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

“ARACIN ALIMI TAMAMEN YASAL”

İtfaiye öncü aracı adı altında makam aracı alınmasının devletin kendilerine tanıdığı bir muafiyet olduğunu savunan AKP'li Başkan şu ifadelere yer verdi:

* 12 yıl boyunca benden önceki CHP'li belediye yönetimince 2006 yılında alınan Passat marka hizmet aracını kullandım. 2006 model Passat marka bu araç sürekli arıza yapıyor, zaman zaman yolda bile kalıyorduk.

* Çünkü alındığı dönemde defalarca kaza yapmış, hor kullanılmış, hurdası çıkmış durumda idi. Masrafları, giderleri, kullanım maliyeti çok yüksek halde idi. Bu zorunlu ihtiyaca binaen 2020 yılında devletimizin belediyelere tanımış olduğu muafiyetten de istifade ederek Honda marka çok maksatlı kullanım için hizmet aracını belediyemize aldık.

* Aracın alımı tamamen yasal mevzuata uygun, açık ve şeffaf yapılmıştır. Araç alımı için belediye meclisinden oy birliği ile karar alınmıştır. Meclis üyeleri arasında AK Parti yanında MHP, CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri de vardır.

*Alım, Kamu İhale Kanunu’na göre açık ihale usulü ile yapılmıştır. Satın alınan hizmet aracının mülkiyeti bir kamu kurumu olan Şuhut Belediyesi'nindir ve belediyenin demirbaş envanterine kaydedilmiştir. Bizden sonra da belediye hizmetlerinde kullanılmaya devam edecektir.