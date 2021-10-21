AKP’li başkan zamları eleştiren vatandaşları hedef aldı

AKP Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy son günlerde üst üste gelen zamları eleştiren vatandaşları hedef aldı. Altınsoy, "Bugünlerde bizim ülkemizde bir şeylere zam geliyor diye Reis'e sırt çevirenler Allah sizleri, eski zulüm günlerine nail etsin diyorum" dedi.

Müslüm EVCİ

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AKP Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy'un ekonomik gidişatı eleştiren vatandaşları hedef aldığı yazısı tepki topladı. Altınsoy'un AKP il teşkilatının WhatsApp grubuna attığı mesajı AKP Aksaray İl Başkan Yardımcıları Bayram Çiçek ve Aziz Abra ‘Başkanımızın bugün ki yazısı' başlığı ile sosyal medya hesaplarından paylaştı.

“YAZ TATİLLERİ YETMEMİŞ GİBİ BİR DE KIŞ TATİLİ YAPACAK KADAR FAKİRLEŞTİK”

AKP'li Başkan Altınsoy, yoksulluktan şikâyet eden yurttaşları eleştirdiği yazısında şu ifadelere yer verdi:

“En kenar mahallerde bile arabayı park edecek yer bulamayacak kadar fakirleştik. Kafede oturacak yer bulamayacak kadar, künefecinin önünde 40 dakika sıra gelsin diye bekleyecek kadar fakirleştik. Gardırobumuzda kıyafet asmaya yer bulamayacak kadar fakirleştik. Hangi ayakkabıyı giyeceğimize karar veremeyecek kadar fakirleştik. Soframızda kaç çeşit peynir, kaç çeşit zeytin olduğun bilmeyecek kadar fakirleştik. Evlerimizde dört beş tane cep telefonu olacak kadar fakirleştik. Yaz tatilleri yetmemiş gibi bir de kış tatilleri yapacak kadar fakirleştik. Kişi başına düşen gelir yirmi yıl önceye nazaran üç katına çıkacak kadar fakirleştik. Eskiden bir evim, bir arabam birde işim olsun başka bir şey istemiyorum diyen bizler aslında şükür anlamında evet gerçekten çok fakirleştik”

“SIRADA ERDOĞAN VAR”

Açıklamasının devamında muhafazakârların hep fakir, solcuların da zengin bir hayat yaşadığını ifade den AKP'li Altınsoy, “Sanki rahmetli Erbakan hocam emeklisinden, asgari ücretlisine, memuruna kadar zam verdi diye çok mu sevdiler? Atamız Abdülhamit Handan tutun rahmetli Adnan Menderes'e, rahmetli Özal'a, rahmetli Erbakan’a kadar ne kadar alnı secdeye giden Allah yolunda lider varsa hepsine nefretle baktılar. Sırada Erdoğan var, inanın dünyada oyun kurucu konumuna getirdiği ülkemizi ve bu kadar hizmeti alkol alan, denizlerde barlarda dolaşan, bikinili kızlarla gezen bir Erdoğan yapsaydı “İkinci Atatürk ” diye heykelini dikerlerdi” ifadelerini kullandı.

ZAMLARI ELEŞTİREN VATANDAŞLARI HEDEF ALDI

Son günlerde yaşanan zamları eleştiren vatandaşları da hedef alan AKP'li Altınsoy, “Azıcık cebimize dokunduklarında, sadece heykel dikmekten başka bir şey yapmayan partilerine bağlı olan solcuların kaçta kaçı kadar davamıza sahip çıkabiliyoruz? Hayırdır Hasan dayı, eskiden çok mu zengindin? Sen Ayşe teyze? Son olarak şunu söylüyorum; biz eskiden muhafazakârlar olarak dava adamları bir lider arıyorduk, şimdi lideri bulduk dava adamlarını kaybettik. Dünya genelinde ekonomik kriz varken, ekonomisi gelişmiş ülke diye nitelendirdiğimiz ülkelerde benzin ve gıda sıkıntısı varken oralarda bile her şeye zam üstüne zam gelirken, bugünlerde bizim ülkemizde bir şeylere zam geliyor diye Reis’e sırt çevirenler Allah sizleri, eski zulüm günlerine nail etsin diyorum” ifadelerine yer verdi.

“BU HALKIN GERÇEKLERİ İLE YÜZLEŞİN”

AKP'li Başkan Altınsoy'un açıklamalarına tepki CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, “Siz komşusu açken tok yatmamak için zengin mahallesine taşınanlar olduğunuz için bu halkın gerçeklerinden koptuğunuz için, bu şehrin kenar mahallerini unuttuğunuz için hayalinizde böyle bir tablo çizmişsiniz. Evet, bu tabloya göre yaşayan insanlar var. Sizin yarattığınız bir avuç mutlu azınlık bu şekilde yaşıyor. Sen bu ülkenin yoksullarının bakkala gidip ekmek aldıktan sonra avucundaki bozuk parayı sayıp yetmeyince çekine çekine poşetten çıkartıp yeniden bıraktığını biliyor musunuz? Sen bu ülkede yoksul insanların zeytini tane tene sayarak yediğinden haberin var mı? Bu ülkenin esnafının BAĞ-KUR primini ödeyemediğinden haberin var mı? Çiftçilerin artık gübre fiyatına gücü yetmediği için gübre kullanmayarak ekim yaptığından haberin var mı?” diye sordu.

“BU HALK SİZİ GÖNDEREVEĞİ GÜNÜ İPLE ÇEKİYOR”

“Siz bu halkın gerçeklerinden koptunuz, bu halk sizi oturduğunuz koltuklardan kopartacak” diyen Ertürk, “Size yıllarca oy veren vermeyen hemşerilerimize beddua etmişsiniz. Bu yaptığınız zulmün yaşattığınız yoksulluğun bedelini önce bu ülkenin halkı size soracak sonra da Allah bu yaptıklarınızın hesabı soracak. Ben de sizi önce Allah'a sonra da Aksaray halkının vicdanına havale ediyorum. Artık arsızlığı bırakın, bu toplumun gerçekleri ile yüzleşin. Yoksa bu halk sizi göndereceği günü iple çekiyor” şeklinde konuştu.