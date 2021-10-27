AKP’li başkandan AKP’li meclis üyelerine tepki

Mardin'in AKP'li Artuklu Belediyesinde, 2022 yılı bütçesi belediye başkanı Abdulkadir Tutaşı'nın muhalefetine rağmen HDP'li ve AKP'li meclis üyelerinin kabulüyle oy çokluğuyla kabul edildi.

Evren DEMİRDAŞ

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Mardin’in AKP’li Artuklu Belediyesi'nin 2022 Yılı Mali Bütçe görüşmeleri tamamlandı. 3’ü AKP'li 2’si HDP’li üyeden oluşan Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan Tahmini Bütçe Taslağı komisyonda 1 “Hayır” oyuna karşı 4 “Evet” oyu ile kabul edilerek Meclis’e sunuldu.

Meclis’e sunulan Bütçe Taslağı 32 sandalyeli Artuklu Belediye Meclisi’nde AKP’li Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı’nın muhalefetine rağmen 9 “Hayır” oyuna karşı 23 “Evet” oyuyla kabul edildi. Meclis tarafından Artuklu Belediyesi’nin 2022 yılı Tahmini Bütçesi 125 milyon 865 bin TL olarak belirlendi.

“PLANLAMA YAPILMADAN BÜTÇE HAZIRLANMIŞ”

AKP'li Artuklu belediye yönetiminin önceki bütçe çalışmalarında herhangi bir görüş alınmadan yapıldığını belirten Artuklu Belediye Meclisi HDP Grup Sözcüsü Mehmet Ali Amak, “Belediye yönetimi tarafından hazırlanan bütçe taslakları saha çalışması yürütmeden, herhangi talep gözetmeksizin efe-tüfe üzerinden her yıl belirli bir miktar üzerine katılarak bu gibi bütçeler meclisimize getiriliyor. Bu bütçede de diğer dönemlerde ki gibi düzgün bir planlama olmadığı için yetki komple belediye başkanının inisiyatifinde kalıyor.

Belediye başkanı istediği zaman istediği bölgede istediği çalışmayı yapıyor. İstemediği taktirde ise herhangi bir çalışma yapılmıyor çünkü planlama yok. Örnek verecek olursan AKP il binasının yanında 6 ay önce yapılan parke çalışmasını kaldırılıp bu seferde asfalt çalışması yapılıyor. Buna benzer birçok yerde doğrudan temin işi yapılıyor ve bu işlerin ise nerelerde kimlere yaptırıldığına dair bir tespitimiz olmuyor. Buna rağmen belediye başkanı aynı yöntemi devam ettirmek istedi” diye konuştu.

“151 MİLYONLUK BÜTÇEYİ 125 MİLYONA DÜŞÜRDÜK”

Belediye meclisinde yapılan bu bütçe öncesine göre daha halkçı bir bütçe olduğunu söyleyen Amak, “Belediye başkanının tüm yetkilileri kendinde toplamak istemesi ve meclisin almış olduğu kararları hiçe saymasını meclisteki tüm üyeler karşı çıkıyordu. HDP olarak bunun muhalefetini her daim yaptık. Bununla beraber dönemsel olarak da Ak Partili bazı meclis üyeleri de bu noktada kendi iç tartışmalarında belediye başkanının yönteminin yanlış olduğunu, kararların grup olarak alınması gerektiğini söylemelerine rağmen belediye başkanı meclis üyelerini yok sayarak yetkilileri kendi inisiyatifine almasından dolayı Ak Partili meclis üyeleri de buna karşı çıktı.

Belediyede meclisinde alınan belediye başkanın hazırlamış olduğu 151 milyonluk bütçesi 125 milyona düşürüldü. Artuklu Belediye Meclisi tarafından hazırlanan bu bütçe diğer bütçelere göre daha gerçekçi bir bütçe oldu” diye kaydetti.

AKP’Lİ BAŞKANDAN MECLİS ÜYELERİNE TEPKİ

AKP'li meclis üyeleri için ‘HDP'lilerle işbirliği yaptılar' Artuklu Belediye Başkanı AKP'li Abdulkadir Tutaşı, “Bu bütçe Ak Partili ve HDP'li meclis üyelerinin işbirliğiyle kabul edildi. Bu arkadaşların takdiri bütçeyi biraz fazla gördüler. Şuanda belediyede mevcut meclis üyesi olan arkadaşlar 2014 yılında HDP'li belediye 147 milyon bütçe talebine evet diyen arkadaşlar kendi partileri olan Ak Partili belediyelerinin 150 milyonluk bütçesine hayır dediler. 8 sene önce bütçe 147 milyondu. Ve o günden bugüne kadar şartların ne kadar değiştiğini bilmelerine rağmen böyle bir karar aldılar.

Tabi bu menfaate dayalı bir olay arkadaşların beklentisi başkaydı beklentilerini benden bulamayınca böyle karar aldılar. 2014'de BDP'li belediyenin 147 milyonluk bütçesine ‘evet' diyen Ak Partili arkadaşlar şuanda kendi partilerinde olan bir belediyenin 150 milyonluk bütçe talebine hayır demekle ne yapmak istiyorlar?” diyerek tepki gösterdi.