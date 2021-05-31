AKP’li başkanın İmamoğlu’na söylediği söz mecliste tansiyonu yükseltti

İBB Meclisi'nin mayıs ayı birleşiminin son oturumu gergin geçti. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen oturumda eski KİPTAŞ Genel Müdürü olan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım gündem dışı söz alarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tuzla'daki temel atma töreninde yaptığı konuşmadaki AKP döneminde Başakşehir’de KİPTAŞ’ın arsa alımı sırasında yaşanan usulsüzlüklerle ilgili sözlerine yanıt verdi.

Yıldırım, İmamoğlu'nun yalan söylediğini savunarak “İnsanların haysiyeti ve şerefi var. Mahkemede hesaplaşacağız” dedi. 2016 yılında yaklaşık 109 bin metrekarelik iki parselden oluşan arsanın 1856 konut yapmak üzere 48 ay vade ile birbiri ile bağlantılı iki şirketten KDV dahil toplam 300 milyon liraya satın alındığını anlattı. Söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan “O dönem o kadar parayı yatırdınız, bu dönem yeşil alan ilan ettiniz. Belediye kaynaklarının israfı söz konusu. Yıldırım'a bu konuşmayı yakıştıramadım” dedi.

“KÖFTE-EKMEK DAĞITACAĞIM”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da “Kamuoyu karşısında kendini kurtarmak için İBB Başkanı'nın yalancılıkla suçlamasını hayretle karşılıyorum. İBB Başkanı'na yalancı demek bir ilçe belediye başkanına yakışmaz. İtirazınız varsa çıkar anlatırsınız, makul bir gerekçe sunarsınız” dedi.

Arsa alımının İmamoğlu'nun bahsettiği gibi olduğunu, ortada KİPTAŞ yönetim kurulu kararı ve tapuların olduğunu belirten Balyalı “Bu konuyu daha önce mecliste gündeme getirdiğimde açıklamıştım. İlgili firma satın aldığı arazinin tapusunu bile üstüne almadan, KİPTAŞ Yönetim Kurulu bu arsaların alınması için karar almış. Ak Partililer hiçbir makul gerekçe üretmeden firmanın aldığı arsayı 4 gün sonra Kiptaş’a satmasını normal görüyorlar. Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Teftiş Kurulu’nun ortaya çıkardığı usulsüzlüğü bugün bir kere daha kamuoyuyla paylaşmıştır. Doğru olanı yapmıştır” dedi.

Yıldırım da “İBB Başkanı'na dava açacağım, kazandığım tazminat ile de Ümraniye Meydanı'nda köfte-ekmek dağıtacağım, kendisini de davet edeceğim” dedi.

NE OLMUŞTU?

Tartışmaya konu olan 109 bin metrekarelik arsa iki parselden oluşuyor. İki parsel de birbiri ile bağlantılı iki ayrı şirkete ait. 78 bin metrekarelik olan parsel, 2016 yılının ocak ayında özel şirket tarafından 11 milyon dolara satın alındı. Şirket 4 gün sonra aynı arsayı İBB iştirak şirketi KİPTAŞ'a 49 milyon dolara sattı. KİPTAŞ toplamda 300 milyon lira harcayarak parselleri satın alıp projelendirdi.

Şu an hala KİPTAŞ Genel Müdürlüğü'nün girişinde maketi bulunan projenin yükseleceği tartışmaya konu olan parseller İmamoğlu göreve geldikten sonra İBB Meclisi'nde çoğunluktaki Cumhur İttifakı'nın oyları ile yeşil alana dönüştürüldü. Bu arsa alışverişinden İBB'nin uğradığı kamu zararına karşı Teftiş Kurulu'nun başlattığı soruşturma dosyasına İçişleri Bakanlığı müfettişleri el koydu.

“KADIKÖY'Ü ESENLER'E Mİ BAĞLAYAYIM?”

Oturumda gündem dışı söz alan Kadıköy Belediye Başkanımız Şerdil Dara Odabaşı da geçtiğimiz günlerde AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun Kadıköy Altıyol'daki yol çalışmasına yönelik sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşıma yanıt verip, AKP dönemine ilçenin İBB ve İSKİ tarafından nasıl ihmal edildiğini anlattı.

Odabaşı, Göksu'ya “Tevfik Göksu tecrübeli bir siyasetçi, geçen gün sosyal medya hesabından atmış olduğu bir tweette Boğa Meydanı yani Altıyol'un inşa halinde bir fotoğrafını paylaştı. Büyükşehir'in yavaş çalıştığı iddiasıyla. 1994'ten Ekrem İmamoğlu göreve gelinceye kadar o Boğa Meydanı dediğiniz yere bir metre bile taş döşemediğinizi biliyor musunuz? Şimdi yolları yenileyen, alt yapıyı yapan İBB'yi karalıyorsunuz. İzansızlık burada işte Allah'tan korkun” dedi.

Kadıköy'ün yıllarca AKP'ye oy vermediği için ihmal edildiğini anlatan Odabaşı “İktidarlarına su taşımıyor diye bir metre yağmur suyu kanalı yapmayan bir zihniyettir, bu zihniyet Ak Parti zihniyetidir” dedi.

Göksu'nun “yağmur suyu kanalı yapmak ilçe belediyesinin işi” sözü üzerine Odabaşı “Ana arterleri yapmak İSKİ'nin büyükşehirin işi. Ana arteri yapmazsan ilçe belediyesi kanalı nereye bağlayacak? Kadıköy'den Esenler'e mi bağlayayım? Esenler'deki yurttaşlarımız nefes almaya Kadıköy sahillerine geliyor” diye tepki gösterdi.

Odabaşı “Son 10 yılda İSKİ Kadıköy'e ne yaptı diye bir liste istedim, hazırlamaları 3 dakika sürdü. İSKİ tarafından 2019 yılından geriye dönük 10 yıl boyunca Kadıköy'e yağmur suyu kanalı yapılmamış. 12 bin 750 metre atık su, bin 497 metre dere ıslahı yapılmış. Kadıköy'e İSKİ tarafından yapılan bu. Elinizi vicdanınıza koyun. Allah'tan korkun” dedi.

“25 YILDA 3 GÜN ÇALIŞACAK FIRSAT BULADILARSA YAZIKLAR OLSUN”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da İBB ve İSKİ'nin Kadıköy'deki alt yapı çalışmalarını pandemi kısıtlamaları nedeniyle yapabildiğini, daha önce yapılamamasının yoğun trafikten kaynaklandığını söyledi. Gökkuş'a tepki gösteren CHP'li Meclis Üyesi Fahrettin Kayhan da “25 yılda 3 gün çalışacak bir fırsat bulamadılarsa yazıklar olsun. Biz Kadıköylülerden rica ederdik, 3 gün dışarı çıkmazlardı” dedi.

“RİVA DERESİ DSİ SORUMLULUĞUNDA”

Meclis oturumunda verilen soru önergeleri de tartışmaya yol açtı. AKP'li meclis üyelerinin İstanbul'da yeni yönetim ile birlikte çevre kirliliğinin artığını savunarak Riva Deresi'ndeki kirlilik ile ilgili soru önergesi verdi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Önergede yanlış iki unsur var. Önergenin verildiği kurum yanlış. Orada sorumlu DSİ. Dönemsel olarak da yanlış. 1994-2019 arasında Riva Deresi’nin temizliği için ne yapıldı diye sorulsaydı daha anlamlı olurdu. O dönemde hiçbir şey yapmamışlar. Riva Deresi’nin sorumluluğu Devlet Su İşleri’nde olmasına rağmen İBB Riva Deresi üzerine çalışıyor. Çevre konusunda samimi olsalardı Marmara Denizi ölüyor, bu konuyla ilgili iktidarın bakış açısını görmek isterdik” dedi.

DİKEY DUVAR TARTIŞMASI

AKP'lilerin İstanbul'daki dikey duvarların kaldırılması ile ilgili verdiği soru önergesi üzerine de açıklama yapan Balyalı şu açıklamayı yaptı:

“Kaldırılan dikey bahçelerin tamamının ahşap-metal altyapıları çürümüş ve kullanılamaz haldeydi. Bunun yerine sarmaşık uygulamasına geçiyoruz. Çok daha ucuz maliyetli ve sağlıklı olacak.İstanbul'da 55 bin metrekarelik dikey bahçe var, çürümüş olan 11 bin metrekarelik kısmı söküldü. Sağlıklı olanlar yerinde duruyor. O duvarların güncel maliyeti 180 milyon lira. Üçte ikisi bakım onarıma gidiyor. Yani 160 milyonluk bakım maliyeti var.”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da “Bakım rakamları doğru değil. Aylık bakım 700 bin lira civarında. Bu israf, masraf değil. İstanbul bunu hak ediyor” diye yanıt verdi.

“ÇEMKİRME” ATIŞMASI

AKP'li Meclis Üyesi Muhammed Kaynar ise soru önergeleri ile ilgili konuşurken işten atılmalar ve liyakate ilişkin eleştirilerini sıralarken CHP'li meclis üyeleri kendisine sözlü olarak sataşınca “çemkirme” diye tepki gösterdi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Ben konuşurken de laf atanlar oluyor ama kimseye asla hakaret etmiyorum. Olgunlukla karşılayamayacaksa konuşmasın. Kendisinden yaşça büyük bir meclis üyesine ‘çemkirme' diye hitap etti. Sözünü geri alsın. Eleştirilere hakaretle yanıt veremezsiniz” dedi. CHP'li Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman da meclis başkanına tepki göstererek “o lafı sizin düzelttirmeniz gerekirdi” dedi. Oturumu yöneten 1. Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul “Volümle ilgili sorun var, lafı tam manasıyla duyamadım. Kendisi doğrusunu açıklar herhalde” diyerek Kaynar'a söz verdi.

“MAKSADINI AŞTI”

Kaynar da “Ben konuşurken avazı çıktığı kadar bağırdılar. ‘Hangi sıfatla konuşuyorsun' dediler. Kim olduğunu bile görmedim. Ben meclis üyesiyim, konuşurum, saygı duymalı, karışmaya hakkı yok. Kimin söylediğini görmedim, ifadem maksadını aşmıştır” dedi.

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