AKP’li belediye bir yılda 88 milyona yakın faiz ödedi!

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabı Meclis’te görüşüldü. CHP ve İYİ Parti'nin karşı oyuna rağmen bütçe Meclis'te oy çokluğu ile kabul edildi. Kabul edilen kesin hesapta belediyenin bir yılda faize ödediği para dikkat çekti. AKP'li belediyenin 1.173.496,454,21 TL 2020 yılı bütçesi içerisinden 87 milyon 943 bin 583 faiz ödedi.

BOŞA GİDEN BU PARA HALKA HİZMET OLARAK YANSITILMALI

Kayseri’nin sırtında 88 milyonluk faiz yükü olduğunu belirten İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erhan Özhan, 88 milyonla neler yapılabileceğini şu şekilde sıraladı:

Bu rakam Bünyan, Pınarbaşı, Sarıoğlan büyüklüğünde üç ilçemizin yıllık toplam bütçelerine denk. Yani Kayseri Büyükşehir her sene üç ilçesinin yıllık bütün giderleri kadar faiz borcu ödemekte. Bu faizle Kayseri’de her yıl 50’şer yataklı 3 devlet hastanesi, 80 anaokulu, 15 ilköğretim okulu yapılabilir. Her ay 122 bin haneye ücretsiz su verilebilir, 60 bin hanenin elektrik ücreti ödenebilir. 80 bin haneye ücretsiz ekmek verilebilir. Örnekler artırılabilir. Rakam şehrimiz için acı verici. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu faiz sarmalından en kısa sürede kurtulması ve boşa giden bu paranın halka hizmet olarak yansıtılması gerekmekte. Bu noktada Büyükşehir’in kısa ve orta vadedeki ana hedefi borçların eritilmesi olmalı.