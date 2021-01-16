AKP’li belediye meclis üyesi ‘avukat’ aşı oldu… Sosyal medyadan tepki topladı

AKP Eskişehir Gençlik Kolları eski Başkanı Avukat Fatih Özata'nın corona virüs aşısı olması hem Eskişehir'de hem de Türkiye'de tepkiyle karşılandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

AKP Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Av. Fatih Özata Çin menşeli corona virüs aşısını vuruldu.

Aşı vurulurken çekindiği fotoğrafları da sosyal medyasından paylaşan AKP'li Özata, sağlık çalışanı olmaması ve 65 yaş üstü olmamasına rağmen aşılanması tepkiyle karşılandı.

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından “AKP Eskişehir eski Gençlik Kolları Başkanı, şimdiki dönem Bld. Meclis Üyesi Avukat Fatih Özata, instagram hesabında COVİD aşısı olduğunu duyurmuş. Özata aynı zamanda sağlıkçı değilse; aşıyı nasıl yaptırdı? Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Umarım mantıklı bir cevabı vardır” diye sordu.

TEPKİLER ÜZERİNE PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Belediye meclis üyesi Fatih Özata, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yaptığı aşı vurulurken çekinmiş olduğu fotoğrafları kaldırarak aşıyı nasıl vurulduğuna dair bir açıklama paylaştı.

HASTANE AVUKATI SIFATIYLA AŞI OLDMUŞ

Av. Özata, aşı nasıl vurulduğunu yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Özata açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Ne AK Parti geçmiş dönem Gençlik Kolları Başkanı olmamın ne de meclis üyesi olmamın bugün aşı olmamla bir alakası yoktur. Gurur duyarak yaptığım mesleğim avukatlık gereği Eskişehir'deki 3 hastanenin vekili veya danışmanı olmam sebebiyle sağlık sektöründe hizmet sağlayanlar kategorisinde değerlendirmeme sebep olmuş ve aşı olma hakkı doğurmuştur.

* Ben de her sorumlu vatandaşın yapmasını beklediğimiz gibi sıram gelince covid aşısı oldum. Bu konuyu merak edenlere sağlıklı günler dilerim

YÜZLERCE KİŞİ TEPKİ GÖSTERDİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gaye Usluer de AKP'li Belediye Meclis Üyesi Fatih Özata'nın corona virüs aşısı vurulmuş olmasına tepki gösterdi.

Prof. Dr. Usluer, sosyal medyadaki şu paylaşımlarla tepkisini ifade etti:

* Özel hastanelerde parayla #COVID19 aşısı iddiası Özür kabahatten büyük (!),Çekinmeden paylaştı: AKP’li Belediye Meclis Üyesi, yaşına rağmen koronavirüs aşısı oldu!

Gerçek Gündem, Risk grubu olmayan kişilere hangi saikle öncelik veriliyor? Sayın @drfahrettinkoca? Eve kapatılan 65 yaş üstü kişiler Kronik hastalığı olan binlerce kişi evde aşılama için sırasını beklerken Yorumu Eskişehir halkına bırakıyorum

Özata'nın corona virüs aşısı vurulmuş olmasına çok sayıda tepki geldi.

* onur@onuyyam – Efendim, ben hastaneye değil de eşimle aynı yatağa giriyorum her akşam. Eşim ambulansta çalışıyor. Ayrıca gıda denetçisiyim. Her gün denetimdeyim. Bir avukat olarak soruyorum size, biz ne zaman aşı olabiliriz? Sizden farkım ne?

* alperen@alperendsd – Bu durumda hastanedeki temizlikçilerin de doktorlarla temas halinde olmaları dolayısıyla aşı olması gerekir. Böyle bir uygulama var mı, yoksa doğruyu söylemiyor musunuz?