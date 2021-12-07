AKP’li belediyede milyonlarca liralık vurgun iddiası

AKP’li Körfez Belediyesi’nin bu kez yapı kontrol müdürlüğü üzerinden 100’den fazla firmaya sahte iş bitirme belgesi vererek kamuoyunu 10 milyonlarca lira zarara uğrattığı iddia edildi.

Halil ATAŞ

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Kocaeli’nde AKP'li Körfez Belediyesi'nin mevcut ve önceki dönem belediye başkanlarının da adının karıştığı sahte iş bitirme belgesi düzenlenerek yapılan yolsuzlukta 10 milyonlarca liralık işlem yapıldığı iddia edildi.

YEDİ KİŞİYE SORUŞTURMA AÇILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (İSU) yönetim kurulu üyesi olan bir önceki Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın döneminde başladığı ve bu dönem de devam ettiği iddia edilen olayla ilgili aralarında belediye başkan yardımcılarının da olduğu 7 kişiye soruşturma açıldı.

SÖĞÜT İNŞAAT İDDİASI

Edinilen bilgiye göre; geçtiğimiz aylarda Körfez Belediye Meclisi Toplantısı'nda CHP grubu tarafından gündeme taşınan olayın ardından belediyeye ait bilgisayar arşivleri sistemleri ‘server hatası' denilerek silinmeye çalışılmış, sahte iş bitirme belgesi verilen ve bilgisayarlardan silinen firma kayıtları arasında mevcut Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e ait Söğüt İnşaat'ın yer aldığı iddia edilmişti.

“KAYITLAR SİLİNDİ SERVER HATASI DENİLDİ”

İddialara göre; arşiv ve belge kayıtlarının silinmesi ile belediye başkanı Şener Söğüt, olayın incelenmesi için suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu sonrası emniyet birimleri tarafından belediyedeki bazı bilgisayarlara incelenmek için el konuldu.

Bilgisayar kayıtlarının silinmesinden haberdar olan CHP'li meclis üyelerine ‘server hatası' cevabı veren Söğüt, konuyla ilgili yargılanan kişilerin belediyedeki mevcut görevlerine devam ettiğini açıkladı.

Bir önceki dönem belediye başkanı İSU yönetim kurulu üyesi İsmail Baran ise konuyla ilgili bilgisi olmadığını belirtti.

“SALMAN'I GÖREVDEN ALDILAR, KÖRFEZ'DE HERKES GÖREV BAŞINDA”

Konuyu yakından takip ettiklerini dile getiren CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Belediye meclis üyelerimiz defalarca meclis gündemine olayı taşımasına rağmen yapılan yolsuzluk örtbas edilmek isteniyor. Daha önce hatırlarsanız Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, belediye başkan yardımcısının yaptığı yolsuzluk hakkında suç duyurusunda bulundu ancak kendisi görevden alındı. Körfez'de ise olaya karıştığı iddia edilen belediye başkanlarından ikisi de kamudaki görevlerine devam ediyor. Belediye başkanlarını bırakın, olaya karışan memurlarda görevlerine devam ediyor. Adaletin er ya da geç yerini bulacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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