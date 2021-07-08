AKP’li belediyede torpil iddiası! ‘Genel merkez tarafından iptal edildi’

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, AKP’li Tatvan Belediyesi’ndeki işe alımlarda torpil olduğunu iddia etti. Aygül’ün iddialarla ilgili paylaştığı belgede ‘belediye başkanının akrabası, milletvekilinin akrabası, meclis üyesinin oğlu, başkanın kontenjanı, eski gençlik kolları başkanı’ gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.

“BU REZİLLİĞE SON VERİN”

Aygül, ileri sürdüğü iddialarla ilgili “Kimseye rencide etmemek için isimleri kapattım. Rezil durumun vehametini anlamak için referans kısmındaki bilgilere bakın yeter. Bu işte kimin parmağı varsa bu rezilliğe son versin. Bu rezilliğe son vermezseniz, kimlerin parmağı varsa onları rezil ederim” ifadelerini kullandı.

CHP İL BAŞKANI YARDIM: BELEDİYE DEĞİL AİLE ŞİRKETİ

CHP İl Başkanı Yardım, iddiayla ilgili SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Tatvan Belediyesi’nde 48 kişi 7-8 yıldır sigortasız, kadrosuz çalıştırılmış.

* Şimdi İŞ-KUR üzerinden alım yapılacak öncelik bu insanların olması gerekirken; Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin, Milletvekillerinin, Meclis Üyelerinin, AKP Gençlik Kolları Başkanının akrabaları, yandaşları işe başlatılmış. Bu kişiler belediyede iş de yapmayacak, çalışmayacaklar da hepsi bankamatik memuru olacak.

* Allahlarından bulsunlar 7-8 yıldır kadro bekleyen o insanların günahı ne, insanları bir eşya gibi kullanıp şimdi kapının önüne bırakmak hangi vicdana sığar.

* Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Yaklaşık 100 bin nüfusu olan Tatvan’da belediye olmuş aile şirketi.

“PARTİ GENEL MERKEZİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ”

Sinan Aygül, konuyla ilgili son gelişmelere dair yaptığı açıklamada “Bitlis milletvekili Vahit Kiler, haberimden bir kaç saat sonra beni aradı. Yapılan bu eleman alımı işleminin tepkiler üzerine parti genel merkezi tarafından iptal edildiğini söyledi. Alımları İŞKUR üzerinden yapıldığı için Bitlis İl Müdürlüğünden de iptal edildiğini teyit ettim. Konunun muhatabı olan belediye de iptal edildiğini teyit etti” ifadelerini kullandı.

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