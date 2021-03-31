AKP’li Belediye’den AKP il başkan yardımcısına kıyak

Binlerce işsizin iş bulamayıp göç etmek zorunda kaldığı Tunceli'de AKP'li Çemişgezek ilçe belediye meclis üyesi ve AKP İl Başkan Yardımcısı İbrahim Enes Somyürek, sınavsız olarak AKP'li Mazgirt ilçe Belediyesine muhasebe büro elemanı olarak işe başladı. CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, AKP'nin yasaları ve liyakatı yok sayan kişiye özel kadro çıkartıp şartlar hazırlayan bu anlayış işe alımlarında usulsüzlük yapmaktan çekinmiyor diye kaydetti.

AKP'Lİ MECLİS ÜYESİ BELEDİYEDE ÇALIŞTIĞINI DOĞRULADI

AKP'li Mazgirt Belediyesinde çalıştığını doğrulayan AKP Çemişgezek Belediye meclis üyesi ve AKP Tunceli İl Başkan Yardımcısı İbrahim Enes Somyürek, sosyal medyada yaptığı açıklamada şunları kaydetti; “29.03.2021 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından, eski siyasi rakiplerimizin ürettiği bir takım asılsız, gerçeği yansıtmayan haberler gündeme taşınmıştır. Benim herhangi bir İlçe Başkanlığı görevim yoktur. Tunceli Atatürk mahallesinde ikamet etmekteyim. Tunceli Ak Parti Siyasi Hukuki İşler Başkanı/İl Başkan Yardımcısı görevini yürütmekteyim. Mazgirt Belediyesinde ise Muhasebe Büro elamanı olarak çalışmaktayım.”

“AKP'NİN PARTİZANLIK ANLAYIŞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR”

Çemişgezek meclis üyesi ve AKP Tunceli il başkan yardımcısı olan İbrahim Enes Somyürek'in AKP'li Mazgirt Belediyesinde işe alınmasına tepki gösteren CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, “Çemişgezek Belediyesinin AKP'li meclis üyesi ve il başkan yardımcısı İbrahim Enes Somyürek'in Mazgirt Belediyesi'nde muhasebe büro elemanı olarak işe alınması ilimiz adına başlı başına bir skandaldır. Çünkü Mazgirt ilçemizde birçok işsiz varken Çemişgezek belediyesinde meclis üyesi olan ve AKP il başkan yardımcısı olarak görev yapan birinin belediyede işe alınması AKP'nin partizanlık anlayışını bir kez daha göstermiştir. Bu kişi Mazgirt Belediyesi'nden alınıp Tunceli İl Özel İdaresine gönderileceği ifade ediliyor” diye konuştu.

“AKP, USULSÜZ ALIMLARDA TUNCELİ'Yİ ARKA BAHÇESİ HALİNE GETİRMİŞTİR”

‘Bu girişimler belli ki önceden AKP İl Başkanı, İl Özel İdaresi tarafından kurgulanmış' diyen Çelik, şu ifadeleri kullandı; “AKP'nin bu utanmaz siyasetini ve yasaları ve liyakatı yok sayan kişiye özel kadro çıkartıp şartlar hazırlayan bu anlayış her usulsüzlüğü yapmaktan çekinmiyorlar. Bu alımdan da anlaşılmıştır ki Tunceli AKP'nin memur atamalarında, kadrolu işçi alımlarında arka bahçesi haline getirilmiştir. AKP'nin bu konuda topluma karşı bir sorumluluk hissetmeden ildeki kadrolaşmasının bir örneğidir. CHP olarak bu oluşumlara şiddetle karşı çıkacağız”