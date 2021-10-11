AKP’li belediyeden dudak uçuklatan ‘alkol’ zammı

AKP’li Sancaktepe Belediyesi, alkol satışı yapacak mekanların alması zorunlu olan izin belgesine fahiş oranda zam yaptı. 3 bin 500 TL olan izin belgesi ücreti, tekel bayileri için 40 bin TL’ye; eğlence mekanı ve zincir marketler için 60 bin TL’ye çıkarıldı.

Özlem GÜVEMLİ

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Sancaktepe Belediyesi Meclisi'nin ekim ayı oturumlarında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün 2022 yılı ücret tarifesi belirlendi.

Yeni ücret tarifesinde tekel bayileri ve alkol satışı yapan mekanların açılışında yasal zorunluluk olan “Alkollü İçki Satışı Mesafe Uygunluk Yazısı” ücretine dudak uçuklatan oranda zam yapıldı. 2022 yılından itibaren yeni yer açmak isteyenler için 3 bin 500 TL olan uygunluk yazısı ücretine ayrı ayrı zam yapılarak iki ayrı ücret belirlendi.

Oyçokluğu ile kabul edilen karara göre Sancaktepe'de yeni tekel bayisi açmak isteyenlerin 40 bin TL, yeni zincir market ve eğlence mekanlarının da 60 bin TL ödeyerek uygunluk yazısı alması gerekiyor.

Karar AKP ve MHP grubunun oyları ile kabul edilirken CHP ve İYİ Parti grubu “hayır” oyu kullandı.

“4. MURAT KANUNU GİBİ”

Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi olan İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, karara tepki göstererek “Bu fahiş artış oranını izah etmek mümkün değil. Sancaktepe Belediyesi yıllardır alkol ruhsatı vermiyor, bir gelenek olmuş. Bunu alkol karşıtlığı, dindarlık gibi anlatıyorlar halka. Tuzla'da Üsküdar'da alkol ruhsatları verildiğini biliyoruz. Devlet, alkolden aldığı vergi ile memurun, imamın maaşını ödüyor. Kendilerini AKP'nin en dindarı sanıyorlar. Sancaktepe Belediyesi iflasa sürüklenen bir belediye, bütçesini bu şekilde düzeltmesi mümkün değil. Bu fahiş artış ahlaki ve insani değil” diye konuştu. CHP'li Meclis Üyesi İlknur Ünlü de “4. Murat kanunu gibi karar aldılar. İlçede artık yeni tekel bayisi, alkol satış noktası açmak imkansız hale getirildi. Var olanlara da bir sürü zorluk çıkarıyorlar zaten” dedi.