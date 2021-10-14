AKP’li belediyenin Atatürk düşmanı yazar sevdası bitmiyor

Atatürk’e eleştiri ve hakaret paylaşımlarının yanı sıra, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’i öven kitaplar yazan Mustafa Armağan’ın AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Kitap Günleri’ne davet edilmesi tepkilere yol açtı. Öte yandan AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde de Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı açıklamalarıyla bilinen Kadir Mısıroğlu’nun ismini bir caddeye vermek istemiş ancak tepkiler üzerine vazgeçmişti.

Müslüm EVCİ

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AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-24 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde Konya Kitap Günleri organizasyonu gerçekleştirilecek.

Kültür merkezinde aralarında Yusuf Kaplan, Ahmet Turgut, Hayati İnanç, Yasin Aktay, Kahraman Tazeoğlu Nihat Hatipoğlu Dursun Ali Erzincanlı İlber Ortaylı ve Mustafa Armağan'ın bulunduğu birçok isim kitapseverlerle bulaşacak.

MUSTAFA ARMAĞAN’IN DAVET EDİLMESİ TEPKİ TOPLADI

AKP'li Belediye tarafından düzenlenen Kitap Günleri etkinliğine Atatürk'e hakaret ve eleştirilerinin yanı sıra FETÖ elebaşını öven kitaplarıyla tanınan Mustafa Armağan'ın katılacak olması ise tepkilere neden oldu.

“KADİR MISIROĞLU İSMİNİ DE CADDEYE VERMEK İSTEDİLER”

AKP'li belediyeye yanlış kararından dönmesi için çağrıda bulunan CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, şunları söyledi:

* Atatürk'ün en çok sevdiği ve ziyaret ettiği illerin başında gelen Konya'da Atatürk'e hakaret eden bir yazarın davet edilmesi Atatürk'ü çok seven Konyalı vatandaşlarımızı derinden üzmüştür.

* Bunun yanında Mustafa Armağan isimli şahsın geçtiğimiz dönemlerde FETÖ'ye ilişkin yaptığı övgüler de ortadadır.

* Belediye daha önce de Cumhuriyet ve Atatürk'e düşmanca açıklamalarıyla bilinen Kadir Mısıroğlu'nun ismini de bir sokak ya da caddeye verilmesini kararlaştırmış ve tepkilerimizin ardından belediye geri adım atmıştı.

* Belediye yetkililerinin Atatürk'e düşman olan insanlara sevdasını anlamak da güçlük çekiyoruz. Atatürk düşmanları ve Konya'mızın adının yan yana getirilmesini kabul etmiyoruz.

* Bu tarz şahısların Konya'mız için önemli olan bir etkinliğe davet edilmesini kınıyoruz. Belediyeyi bu kararından vazgeçirmeye davet ediyoruz.

GAZİANTEP'TE DE PROTESTO EDİLMİŞTİ

Öte yandan Mustafa Armağan'ın geçtiğimiz günlerde Gazintep'in AKP'li Şahin Bey Belediyesi'ndeki Kitap Günleri davet edilmesi de tepkilere yol açmış ve Armağan'ın imza gününü gerçekleştireceği Akkent Kongre ve Kültür Merkezi önünde vatandaşlar tarafından protesto edilmişti.

FETÖYE SAHİP ÇIKMIŞTI

Fetullah Gülen’in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın yayın bölümü yöneticisi olan Mustafa Armağan, 1995’ten 2015’e kadar Gülen'in yayın organı Zaman’da yazdı. Hükümetin, FETÖ ile ilişkilerin koparılması için milat kabul ettiği 17-25 Aralık 2013’ten sonra da yazılarını sürdürdü.

‘Medya Aynasında Fethullah Gülen (Kozadan Kelebeğe)’ ve ‘Diyaloğa Adanmış Hayat’ kitaplarını yazan Mustafa Armağan, Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ grubuna ‘Haşhaşiler’ dediğinde “Haşhaşilerin yaptıklarını hizmet harekatı mensuplarına yakıştırmak, anakronizme (Değişik çağları karıştırmak) düşmek bir yana, hakkaniyetle bağdaşmamaktadır” açıklamasıyla gruba sahip çıkmıştı.

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