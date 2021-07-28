AKP’li belediyenin kamulaştırma yaparak açtığı taş ocağına mahkeme ‘dur’ dedi

Bekdemir Mahallesi, kale surları ile bazı tarihi eserlerin bulunduğu alana yaklaşık bir yıl önce AKP’li Büyükşehir Belediyesi taş ocağı kurdu. 200 metre uzağında bulunan ve bir kısmı köy halkının tapulu arazisi olan yere de konkasör tesisi yaptı. ÇED raporu alınmadan yapılan ve köyün içme suyu ile doğaya zarar verdiğini ileri süren vatandaşlar Belediyeyi CİMER’e şikayet etti. Buna rağmen çalışmaya devam eden belediye daha sonra kapasite arttırmak için kamulaştırma yaptı. Bunun üzerine de bölge halkı ve Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) belediye hakkında suç duyurusunda bulunarak kamulaştırma kararının durdurulmasını ve taş ocağı ile konkasör tesislerinin kaldırılması için 11 Ocak 2021’de dava açtı.

“BELEDİYENİN TAŞ KIRMA VE DEPOLAMA GÖREVİ YOK”

Bölge halkının itirazlarını haklı bulan Samsun 2. İdare Mahkemesi, “Büyükşehir belediyesinin taş kırma ve depolama tesisi kurma görevi bulunmaması karşısında, taş kırma ve depolama tesisi yapılması amacıyla uyuşmazlığa konu taşınmazın kamulaştırılmasına dair dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Belediyenin karara karşı yaptığı temyiz başvurusunu da Bölge İdare Mahkemesi reddetti.

“BELEDİYE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR”

SAMÇEP sözcüsü Mehmet Özdağ, AKP’li Büyükşehir Belediyesinin mahkeme kararını uygulamadığını ileri sürerek, “Taş ocağı kurulum çalışmalarının ilk günlerinde, tapulu arazilerinin yasadışı ihlal edilmesine köylülerin itiraz etmeleri üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin “bedeli neyse ödenir” şeklinde yanıt verdikleri mahkeme tutanaklarında yer almaktadır. Şimdi Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne soruyoruz, bu hukuksuzluğun bedelini nasıl ödeyeceksiniz? Mevzuatta taş kırma ve depolama tesisi kurma görevi olmayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, verilen karara rağmen bahsi geçen alandaki çalışmalarını hız kesmeden ilerletmektedir. Bir taraftan yeni makinelerle tesis büyütme işlerini sürdüren belediye diğer taraftan da taş kırma faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam etmektedir. Samsun Büyükşehir Belediyesi İdare Mahkemesinin kararlarını uygulamak için neyi beklemektedir?” diye konuştu.

SİT ALANINDA TAŞ OCAĞI

Özdağ, 2011 yılına ait ve 5 yıllık zaman aşımıyla geçersiz hale gelen bir ÇED raporuyla belediyenin ormanlık alanda ağaç katliamı yaptığı ve ayrıca bölgede tarihi eser kalıntıları bulunduğunu ileri sürdü. Bölge halkının yaptığı başvuru sonucunda taş ocağının bulunduğu tepenin üzerinde kale surları ve bazı tarihi eserler bulunduğunu dile getiren Mehmet Özdağ, “Bekdemir sakinlerinin, köylerinde Kale Tepesi olarak bilinen ormanlık alanda çeşitli tarihi buluntular olduğu yönünde CİMER'e başvuru yapması üzerine Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na bağlı görevliler bahsi geçen alanda arkeolojik incelemeler gerçekleştirmiştir. Yapılan araştırma ve değerlendirmede ormanlık alan içerisinde kale duvarı, mağara, seramik ve tuğla parçaları ile haç oymalı taşlara rastlanmıştır. Buluntuları ve alanın jeopolitik konumunu değerlendiren Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu bahsi geçen alanın bir kale yerleşmesi olduğu yönünde karar vermiş ve Kale Tepesi'nin 1. ve 3. derece SİT alanı olarak tescil edilmesine karar kılmıştır. Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun arkeolojik sit alanı olarak belirlediği koordinatlarla maden sahalarının koordinatları kesişmektedir. Belirlenen 1. ve 3. derece arkeolojik SİT alanları çevresinde 3 farklı kurum/şirkete ait maden ruhsat sahası bulunmaktadır. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, arkeolojik SİT alanını içerisine giren şirketlere ait ruhsat sahalarının SİT alanından çıkarılması yönünde karar vermiştir” ifadelerini kullanarak yetkililerin bölgede bulunan maden şirketlerini durdurmasını istedi.