AKP’li belediyenin kendi hizmet binası bile yarıda kalmış

Çorum’da, görevden alınan AKP’li Belediye Başkanı Muzaffer Külcü zamanında 2017 yılında 12 bin 492 metrekare alanda yapımına başlanan 65 milyon liralık belediye hizmet binası ve hizmet kampüsü inşaatının, 2018 yılı Eylül ayında biteceği açıklanmıştı.

Ancak, inşaatı yapan şirket ekonomik sıkıntı yaşayınca belirtilen tarihte işi teslim edemedi ve hizmet binası yapımı yarıda kalırken kampüsün yapımına hiç başlanılmadı.

YENİ BAŞKAN 15 MİLYON LİRA KREDİ ÇEKTİ

31 Mart seçimlerinde kentin yeni Belediye Başkanı olan AKP’li Halil İbrahim Aşgın, yarım kalan hizmet binasının bitirmek için 2019 yılı Temmuz ayında yapılan meclis toplantısında kredi almak için yetki istedi.

Başkan Aşgın, mecliste yaptığı konuşmada, belediyenin kredi bütçesinin zayıf olmasına rağmen kredi alabileceklerini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

* Sürüncemede bırakırsak belli bir süre sonra bina harap olur. Biz orayı rahat ve klimalı odalarda oturmak için değil, bu şehrin hakkını hukukunu korumak için bitirmeliyiz. Mevcut bir ihale süreci var. Bu firma yasal olarak işlemlerini yapıyor.

* Firma iş yapıyor ve karşılığında İller Bankası'ndan hakkedişlerini alıyor. Bu firmaya bizim gecikmiş bir borcumuz da yok. Yaptığı iş oranından İller Bankası'ndan hakkedişlerini alıyor.

* Diğer konular ise hukuk çerçevesinde çözülür. İhaleyi iptal ettiğimiz zaman kalan kısmı bizim 15 milyon liraya bitirme imkanımız yok. Yeni ihale demek maliyetlerin çok daha artması anlamına geliyor. Zaman kaybı anlamına da geliyor. Firmanın işi bırakma talebi de yok. Dolayısıyla yasanın bize vermiş olduğu imkanlar çerçevesinde çalışmalar devam edecek. Kullanılacak kredi ile firma yaptığı işlerin hakkedişlerini alacak.

Yapılan oylamada, AKP ve MHP’li üyelerin oyları ile Başkan Aşgın’a İller Bankası’ndan 15 milyon 745 bin 932 lira kredi kullanmak üzere yetki vermişti.

ŞİRKET KONKORDATO İLAN ETTİ

Alınan krediye rağmen belediye hizmet binası yine tamamlanamadı. Başkan Halil İbrahim Aşgın, 2020 yılı Şubat ayında yaptığı açıklamada, mali sorunları olmadığını kaydetti. Aşgın, 15 milyon 745 bin 932 lira kredi alındığını hatırlatarak, “Ancak müteahhit konkordato ilan ettiği için sıkıntılı durumda. 28 Şubat’a kadar müteahhide verilen süre doluyor. Bu tarihe kadar bitiremezse, önümüzdeki süreçte ihaleyi feshedip yeniden ihaleye çıkmamız gerekiyor” dedi. Bir ay sonra inşaatta inceleme yapan Başkan Aşgın, zamanında bitirilemeyen binanın yüzde 70’inin tamamlandığını açıkladı. Bir süre sonra da inşaat tamamen dururken, yeni bir ihalede yapılmadı.

YANLIŞ VE PLANSIZ HARCAMALAR SONUCU 500 MİLYON LİRA BOÇ VAR

Belediye hizmet binasının 2018 yılı Eylül ayında bitirileceği söylenmesine rağmen hala daha yapılamadığını dile getiren CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Belediye hizmet binası, yüklenici firmanın iflas etmesinden mi yoksa başka sebeplerle mi bilemiyoruz fakat atıl olarak bekliyor. Mevcut belediye başkanı göreve seçileli 2 yıl oldu ancak bu binanın sorunu maalesef çözülemedi. Sözleşme üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen henüz hizmete açılamadı. İnşaatta ürünler zayi oluyor, yıpranıyor, çürümeye başlıyor. Hizmet binası ile ilgili sorunlar bakanlara iletilmeli, gerekirse yeniden ihale yapılmalı ve inşaatın bir an önce tamamlanıp hizmete açılması sağlanmalıdır. Yanlış ve plansız harcamalardan dolayı Çorum Belediyesi’nin şu anda 500 milyon lira borcu var” diye konuştu.