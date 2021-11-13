AKP’li belediyenin sürdüğü işçiler geri dönüyor

AKP’li Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde 25 itfaiye çalışanı özlük haklarını alamadıkları için mahkemeye başvurmuş, belediye ise mahkemeye başvuran itfaiye personellerini Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri müdürlüklerine sürmüş, bu müdürlüklerdeki personel de herhangi bir eğitimi olmaksızın itfaiyeci olarak görevlendirilmişti. Sürgün edilen itfaiyecilerden 13’ünün görevlerine geri çağrıldıkları öğrenildi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP’li Malatya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığında çalışan ve KHK ile sürekli işçi statüsüne sahip olan 25 itfaiye işçisi fazla mesailerinin verilmemesi, esnek çalışma ve sigortalarının eksik yatırıldığı gerekçesiyle belediyeyi mahkemeye verdi. Belediye yönetimi ise mahkemeye veren itfaiyecileri Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne sürdü. Buralara sürülen itfaiye çalışanlarının 13'ünün işlerine geri döneceği ifade edildi.

“17 KİŞİDEN 13'Ü GÖREVLERİNE GERİ ÇAĞIRILDI”

Malatya'da geçtiğimiz günlerde 2 katlı binanın çökmesinin ardından kurtarma çalışmaları için sürgün edilen itfaiyecilerinin de çalışmaya çağrıldığını belirten Sürgün edilen ve ismini vermek istemeyen itfaiyeci, “Geçtiğimiz günlerde Malatya'da bir binanın çökmesi meydana gelmişti. O gün hepimizi göreve çağırdılar. Zaten orada çalışan personellerin hepsi sürgünde olan personeldi. O çalışmada belediye başkanı Selahattin Gürkan itfaiyecileri görünce ‘ben bu itfaiyecilere ne yaptım' dedi. Bugün ise bir haber geldi Park Bahçelerde çalışan arkadaşları İtfaiye Daire Başkanlığına çağırdılar ve Selahattin Gürkan ile görüştürdüler. Selahattin Gürkan, arkadaşlara belediyenin borçlu olduğunu, kendilerinin para talep etmemelerini, basınla hareket etmemelerini işinizi bakın diyerek arkadaşları göndermiş. 13 tane Park ve Bahçelere sürgün edilen vardı 4 tane de Temizlik İşleri Daire Başkanlığına sürgün edilen vardı. Toplam 17 kişiden 13 kişiyi tekrardan itfaiyeye geri alıp Pazartesi görevlerine başlatacağını söylemiş. Ben dahil olmak üzere 4 arkadaşımız davamızı geri çekmediğimiz için halen asıl görevimize getirilmedik” diye konuştu.

“İTFAİYE BİRİMİNDE AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEKLER”

Konuya ilişkin telefonla görüştüğümüz Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı AKP'li Selahattin Gürkan ise, “Bizim talebimiz olmadı binanın yıkılması sonrasında zaten 13 dakikada göçük altında olanlar çıkartıldı. Başka birimlere gönderilen işçiler bana, ‘başkanım biz aldatıldık, kandırıldık' dediler. Bugün ise yanıma gelip özür dilediler ‘siz ne şartlarda bu belediyeyi buralara getirdiniz bizim yaptığımız şeye bak' dediler. Bende teşekkür ederim özrünüzü kabul ediyorum dedim. Bir hafta bekleyip itfaiye biriminde aynı şekilde devam edecekler. Ama bu sefer vardiyeli çalışacaklar. Mesai hakkım var şu bu var yok mesai vermem ben. Çalışan adam sayımız zaten fazla günde 3 saat çalışan yok” ifadelerini kullandı.

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