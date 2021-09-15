AKP’li belediyenin taş ocağına mahkeme ‘dur’ dedi

Ordu'nun Ulubey ilçesinde AKP'li Altınordu Belediyesi tarafından yapılmak istenilen taş ocağı için mücadele eden bölge halkını mahkeme haklı buldu. Mahkeme, doğal hayatın, su kaynaklarının ve yerleşim yerlerinin olumsuz etkileneceğini belirterek itiraz yolu kapalı olmak üzere yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İsmail AKDUMAN

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Ulubey ilçesi Eymür Mahalles’inde AKP’li Altınordu Belediyesi tarafından açılmak istenen taş ocağına karşı mücadele eden mahalle halkı ve Ordu Çevre Derneği konuyu yargıya taşıdı. Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor doğrultusunda karar veren İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

TAŞ OCAĞININ VERECEĞİ ZARARLAR TEK TEK ANLATILDI

Mahkeme itiraz yolu kapalı olarak verdiği kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Ordu ili Ulubey ilçesi Eymür Mahallesi sınırları içerisinde kurulması planlanan ‘Andezit Ocağı ve Konkasör Tesisi’ için verilen 04.02.2021 tarih ve E. 202120 sayılı ‘Çevre Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararının, önemli çevresel etkilerin olacağı, projenin uygulanacağı saha ve coğrafya bir bütün olarak değerlendirildiğinde, projenin uygulanacağı sahada ve sahanın yakınında bulunan canlı ve bitki çeşitliliğinin olumsuz etkileneceği,

proje sahasının yakınında bulunan yerleşim yerlerinin tarım, hayvancılık, arıcılık gibi faaliyetlerinin olumsuz etkileneceği, ayrıca proje sahası yakınında bulunan yerleşim yerlerindeki hanelerin faydalandığı tatlı su kaynağının projeden olumsuz etkileneceği, öte yandan proje tanıtım dosyasının yukarıda da değinildiği üzere eksik olduğu ve yeterli teknik-bilimsel gereklilikler doğrultusunda hazırlanmadığı, ÇED sürecinin işletilmesi gerektiği ve neticede ortaya çıkan duruma göre iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği kanaatine varıldığından dava konusu idari işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”

HALK KAZANDI

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada ise, mahalle sakinlerinin tarım arazileri ve su kaynaklarının kurtulduğunu belirtilerek, “Mahkemenin atadığı Bilirkişi Heyeti raporu bölgenin ayrıntılı incelemesini yapmıştı. Hem tarım arazileri hem su kaynakları belirtilmişti. Ayrıca heyelan bölgesi olduğundan yaşanacak tehlikelere de dikkat çekilmişti. Mahkeme Heyeti bunlara dikkat ederek yürütmeyi durdurma kararı verdi. Doğamızı kurumaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.